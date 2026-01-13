Τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, με την ΑΕΚ να θέλει οπωσδήποτε νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά.

Το παιχνίδι στο Βικελίδης και η εμφάνιση που κυμάνθηκε σε πολύ ρηχά νερά έχει μείνει πίσω για την ΑΕΚ που πρέπει να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή της στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena (14/1, 17:00). Ένα ματς νοκ-άουτ που η ΑΕΚ οπωσδήποτε πρέπει να πάρει για να προχωρήσει στα ημιτελικά. Άλλωστε όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, οι κιτρινόμαυροι έχουν στρωμένο τον δρόμο μέχρι τον τελικό, όμως αυτό θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν μέσα στο γήπεδο.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να ανεβάσουν σημαντικά την απόδοσή τους σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασαν στο παιχνίδι με τον Άρη και να αρχίσουν να επιστρέφουν ουσιαστικά στις εμφανίσεις που είχαν πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Διαθέτοντας συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Στοιχεία που τους χαρακτήριζαν το προηγούμενο διάστημα για να φτάσουν σε ένα εξαιρετικό σερί δέκα νικών και τα οποία καλούνται να επαναφέρουν αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον ΟΦΗ, τον οποίο ο Νίκολιτς χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο σημαντικά ματς της σεζόν, δείχνοντας την προσήλωση που απαιτείται. Άλλωστε ακολουθεί απαιτητική συνέχεια, δύσκολα ματς και ντέρμπι.

Ο Νίκολιτς είχε ευχάριστα νέα καθώς εκτός από τον Ρότα που είχε χάσει το τελευταίο ματς με τον Άρη, είδε και τους Ζίνι και Πιερό να μπαίνουν σε κανονικό πρόγραμμα. Όλοι τους τίθενται ξανά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος έχει δει τις απουσίες του να μειώνονται στο ελάχιστο καθώς πλέον το μοναδικό πρόβλημα έχει να κάνει με τον Περέιρα που παραμένει εκτός.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με ΟΦΗ

Ο Νίκολιτς σε σχέση με το ματς στο Βικελίδης αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα καθώς πρέπει να κάνει και την απαραίτητη διαχείριση ενόψει και του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπρινιόλι αποτελεί εξ αρχής στον θεσμό του Κυπέλλου την επιλογή κάτω από την εστία και θα ξεκινήσει. Ο Πένραϊς θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, οι Μουκουντί και Ρέλβας είναι πιθανό να διατηρηθούν ως δίδυμο στόπερ, ενώ δεξιά αν δεν ξεκινήσει ο Ρότα, τότε η επιλογή θα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Ο Πινέδα αναμένεται να διατηρηθεί στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάνταλο να τον πλαισιώνει αυτή τη φορά, ενώ μπροστά τους θα βρεθεί ο Καλοσκάμης.

Στα άκρα οι Κουτέσα και Ελίασον είναι υποψήφιοι για τις δύο θέσεις, ενώ στην κορυφή είτε θα ξεκινήσει ο Βάργκα που έκανε το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή στο ματς με τον Άρη, είτε θα παραμείνει ο Γιόβιτς. Πάντως επειδή στον Νίκολιτς αρέσει ο σχηματισμός με δύο επιθετικούς, μια εναλλακτική στα πλάνα του μπορεί να είναι και ο Γιόβιτς με τον Βάργκα μαζί στην επίθεση, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση στις πλευρές θα πάει ο Καλοσκάμης και ένας εκ των Κουτέσα ή Ελίασον.