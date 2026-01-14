Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι αποτελεί τον «άσο» στο μανίκι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η πορεία του Ολυμπιακού στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Ήταν άρτια για την ακρίβεια με τους Πειραιώτες να τερματίζουν πρώτοι έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και με καλύτερη διαφορά τερμάτων (18-3), με αποτέλεσμα να παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Απέναντι τους θα συναντήσουν τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης (18:30) με σκοπό την πρόκριση στα ημιτελικά και την προσπέραση του πρώτου μεγάλου εμποδίου στον θεσμό. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει την βαρύτητα του συγκεκριμένου αγώνα αλλά ξέρει πολύ καλά τι περιέχει στο «οπλοστάσιο» του.

Εκεί βρίσκεται το όνομα του Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος έχει αποκτήσει διαφορετική... αύρα στο Κύπελλο Ελλάδος και έχει αποκτήσει το know how στον θεσμό καθώς οι αριθμοί του εντυπωσιάζουν και το Gazzetta σας τους προσφέρει στο... πιάτο.

Έχει προσφέρει γκολ ή ασίστ σε κάθε παιχνίδι

Είναι εκπληκτικό ότι ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έχει καταφέρει να πετύχει έστω ένα γκολ ή μία ασίστ σε όλα τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος, εξού και ο απολογισμός των 4 γκολ και των ισάριθμων ασίστ σε 4 παιχνίδια (!).

Συγκεκριμένα, έδωσε ασίστ στο διπλό κόντρα στον Αστέρα AKTOR (2-1), έβαλε γκολ και έδωσε ασίστ κόντρα στην Βόλο (5-0), πέτυχε δύο τέρματα και έδωσε μία ασίστ στην Σύρο κόντρα στην Ελλάς (5-2) και είχε γκολ και ασίστ κόντρα στον Ηρακλή (6-0).

Δηλαδή είχε άμεση συμμετοχή σχεδόν στο 40% των τερμάτων που πέτυχε ο Ολυμπιακός στον θεσμό (18). Μάλιστα κόντρα στην Ελλάς Σύρου και τον Ηρακλή, ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη.

Το ρεσιτάλ με την Ελλάς Σύρου

Αν κάποια εμφάνισή του θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε, τότε αυτή είναι κόντρα στην Ελλάς Σύρου. Απέναντι σε μία από τις ευχάριστες παρουσίες της Superleague 2 και σε πλαστικό τερέν, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ήταν εξαιρετικός και κορυφαίος του αγωνιστικού χώρου.

Συγκεκριμένα στο 25ο λεπτό ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό με ωραίο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή και ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την ασίστ στον Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο (48') για το 0-2 των «ερυθρολεύκων».

Τέλος, είναι ο άνθρωπος που δίνει εκ νέου προβάδισμα δύο γκολ στο 61ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Νασιμέντο και με πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Η κάθε κίνηση μπορεί να μετατραπεί σε τελική προσπάθεια

Ο Γιαζίτσι μέχρι στιγμής παίρνει τις ευκαιρίες του, μπαίνει ως αλλαγή, δίνει πράγματα στο επιθετικό σκέλος αλλά το κυριότερο είναι ότι μπορεί από το... πουθενά να αποκτήσει άμεση συμμετοχή στο κομμάτι του γκολ.

Σε 617 λεπτά συμμετοχής έως τώρα και σε διάστημα 17 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έχει έξι γκολ και ισάριθμες ασίστ, εκ των οποίων αρκετά είναι με εντυπωσιακό τρόπο (αποκορύφωμα η γκολάρα κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος).

Τόσο οι εκτελέσεις του στις στατικές φάσεις όσο και ο τρόπος που χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι, μπορούν να φέρουν από ένα δύσκολο τέρμα και μακριά από την εστία μέχρι μία τροφοδότηση στους επιθετικούς των Πειραιωτών.