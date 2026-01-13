Ο νεαρός γκολκίπερ των Πειραιωτών δείχνει εξαιρετικά πιθανό να επιλεγεί ως βασικός και στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον σύλλογο του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου στο γήπεδο Καραϊσκάκη με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Επί της 11άδας υπάρχουν ήδη οι πρώτες πληροφορίες και εκτιμήσεις.

Η μία εξ αυτων αφορά στο ότι ο Μπότης έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα για να χριστεί βασικός στον αγώνα αντί του Τζολάκη καθώς αυτός πρακτικά είναι ο πορτιέρε του Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα ως προς την άμυνα οι Ορτέγα, Ρέτσος, Μπιανκόν και Κοστίνια έχουν τον πρώτο λόγο.

Για το κέντρο τα φαβορί είναι οι Έσε και Μουζακίτης. Πίσω από τον φορ όπου υπάρχει γερή... μάχη ανάμεσα σε Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ εκτός απροόπτου θα επιλεγεί ο Τσικίνιο. Για το ένα άκρο ο βασικός υποψήφιος είναι ο Ζέλσον και για το άλλο ο Στρεφέτσα καθότι οι Ποντένσε και Ροντινέι είναι αουτσάιντερ για να ξεκινήσουν.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού θυμίζουμε πώς είναι οι: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Ζέλσον Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Μπότης, Ορτέγα, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Ροντινέι και Βέζο.