ΟΦΗ: Χωρίς Φούντα στον «τελικό» με την ΑΕΚ
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ματς - πρόκληση, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει τη δύσκολη αποστολή να αντιμετωπίσει το Δικέφαλο σε νοκ άουτ αγώνα, στον οποίο θυμίζουμε πως δεν υπάρχει παράταση σε ενδεχόμενη ισοπαλία.
Ο τεχνικός του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του, για τον τραυματισμό που υπέστη στο δικέφαλο, στο Super Cup, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Θυμίζουμε πως αναμενόμενα δεν είναι στην αποστολή ο Μάρκο Ράκονιατς, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη «μετακίνηση» του στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο
