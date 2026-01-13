Η αποστολή του ΟΦΗ για το νοκ άουτ παιχνίδι με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (14/1, 17:00).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ματς - πρόκληση, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει τη δύσκολη αποστολή να αντιμετωπίσει το Δικέφαλο σε νοκ άουτ αγώνα, στον οποίο θυμίζουμε πως δεν υπάρχει παράταση σε ενδεχόμενη ισοπαλία.

Ο τεχνικός του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του, για τον τραυματισμό που υπέστη στο δικέφαλο, στο Super Cup, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε πως αναμενόμενα δεν είναι στην αποστολή ο Μάρκο Ράκονιατς, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη «μετακίνηση» του στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο