Κόντης: «Εάν είναι να χάσουμε, ας χάσουμε με 1-0, πρέπει να τρώμε 2 και 3 γκολ;»

Ο κόουτς του ΟΦΗ στάθηκε στα τρία γκολ που δέχθηκε η ομάδα του από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του Παγκρητίου. Τι είπε για Σαλσέδο.

Ο Χρήστος Κόντης μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός - ΟΦΗ (0-3) είπε μεταξύ άλλων για:

Την εικόνα του ΟΦΗ συνολικά: Όταν χάνουμε, χάνουμε με πολλά γκολ. Εάν είναι να χάσουμε, ας χάσουμε με 1-0, πρέπει να τρώμε 2 και 3 γκολ; Μέχρι το 30′ μια χαρά πήγαινε το πλάνο μας.

Δεν είχα την έννοια ότι θα γίνει κάτι. Σε μια αδράνεια, αφήσαμε τον Ελ Καμπί στα δύο μέτρα μέσα στην περιοχή μας. Εκεί χάσαμε την γη κάτω από τα πόδια μας. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, δεν δημιουργήσαμε και δεν κάναμε πράγματα με την μπάλα στα πόδια όμως δεν ένιωθα πως μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι σε 3-0. Βάλαμε πάλι γκολ μόνοι μας. Πραγματικά τρώμε παιδικά γκολ και φταίμε όλοι μας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στις αποφάσεις μας. Όταν δεν είσαι καλός, πάλευεις στο 0-1. Όμως όταν είμαστε τόσο παθητικοί είναι σαν να έχουμε αποδεχθεί την ήττα μας. Από την μια σκέφτομαι έτσι και από την άλλη τα παιδιά έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια.

Έχουν αναστρέψει μια μεγάλη κατάσταση και έχουν δώσει σε όλους την ελπίδα ότι μπορούμε να το παλέψουμε και ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό,. Εκεί κάπου το έχουμε χάσει. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη νοοτροπία μας και την απογοήτευση μας μετά το πρώτο γκολ που φάγαμε. Μπορεί να μην κάναμε ευκαιρία, δεν ήμασταν τόσο απειλητικοί όμως ένιωθα πως είμαστε καλά. Μετά από αυτό το γκολ, όχι.

Την 11άδα και τους Κωστούλα - Ισέκα και ενώ αναφέρθηκε και στον Σαλσέδο: Ο Ισέκα μπορεί να αντιμετωπίσει πιο εύκολα τα στόπερ του Ολυμπιακού και πιστεύω πως ο Έντι (Σαλσέδο) που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο δεν έδωσε καμία βοήθεια, έκανα λάθος που τον έβαλα. Δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά του. Ο Κωστούλας έπαιξε από δεξιά γιατί ο Ολυμπιακός κάνει πολλές σέντρες και ήθελα να έχουμε τέσσερις αμυντικούς μέσα στην περιοχή για να το αποφύγουμε αυτό.

Τα λάθη: Δεν μπορείς να χαλαρώσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο: εμείς στην φάση του γκολ αλλά και στην επόμενη του Ελ Καμπί είχαμε χαλάρωση. Ο αμυντικός πρέπει να είναι συγκεντρωμένος: εμείς αυτό το έχουμε χάσει και είναι θέμα παικτών. Όταν χάνει η ομάδα με 3-0 είναι πάντα δική μου η ευθύνη και πάντα θα είναι όταν χάνουμε. Δεν γίνεται και δεν το δέχομαι, σε παιχνίδι που το χάνουμε, να χάνουμε με 3-0 και 4-0.

Ή θα κερδίζουμε με 3-0 ή θα χάνουμε με 4-0. Έχουμε φάει 45 γκολ, που θα πάμε με τόσα γκολ; Και δεν φταίνε οι αμυντικοί μόνο αλλά όλοι οι παίκτες. Δεν γίνεται να διεκδικείς πράγματα όταν έχεις δεχθεί 45 γκολ. Να βγάλουμε παραπάνω πάθος και μεγαλύτερη ενέργεια. Σε μια φάση κάναμε 37 λάθη: στο 0-1 βγάζει σέντρα ο Ορτέγα και δεν μπορείς να αφήσεις μόνο του τον Ελ Καμπί. Ο αμυντικός μπορεί να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι και να κάνει ένα λάθος και να στοιχήσει στην ομάδα. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, δεν μπορείς να χάνεις την συγκέντρωση σου σε κάνενα σημείο του αγώνα.