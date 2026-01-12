Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ ο Μάρκο Ράκονιατς του ΟΦΗ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Μετά τον Φράνκο Ζανελάτο και τον Κέβιν Λέουις φαίνεται πως ο ΟΦΗ θα βρει λύση με ακόμα έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι στα πλάνα του Χρήστου Κόντη. Ο λόγος για τον Μάρκο Ράκονιατς, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να μετακομίσει στο Ισραήλ.

Το «one.co.il» ανέφερε πως ο Μαυροβούνιος φορ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλινοί τονίζουν πως ο υψηλόσωμος striker ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας της Ιερουσαλήμ, ενώ αναφέρουν πως πιθανότατα θα χρειαστεί κάποιο χρηματικό αντίτιμο από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με τον Όμιλο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Από την πλευρά του το «sport5.co.il» πήγε το θέμα ένα βήμα παρακάτω, καθώς υποστηρίζει πως ο Μαυροβούνιος έχει συμφωνήσει με τους Ισραηλινούς και την Τρίτη (13/1) θα βρεθεί στην Ιερουσαλήμ για ιατρικά και υπογραφές.

Ο Ράκονιατς αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως αντικαταστάτης του Γιουνγκ για να πλαισιώσει τους Σαλσέδο - Θεοδοσουλάκη στο «9», όμως σε καμία περίπτωση δεν προσέφερε τα αναμενόμενα. O 25χρονος επιθετικός σε 17 εμφανίσεις έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ κι αυτό σε ματς Κυπέλλου, κόντρα στον Ηρακλή της Super League 2.

Με την απόκτηση του Άαρον Ισέκα η τριάδα στα φορ των Κρητικών έχει «κλείσει» και ο ύψους 1.95μ. striker δεν έχει πλέον χώρο στο ρόστερ. Αξιοσημείωτο πως τόσο στο Super Cup, όσο και στο ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR έμεινε εκτός αποστολής, ενώ στον αγώνα Κυπέλλου με τους Αρκάδες ήταν στον πάγκο, δίχως να πάρει χρόνο συμμετοχής.