Κύπελλο Ελλάδας: Προϊστορία και στατιστικά αγώνων στο Παναθηναϊκός - Άρης

Με τους τέσσερις προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας να πλησιάζουν, το Gazzetta σας παρουσιάζει την προϊστορία και τα στατιστικά των αγώνων κάθε ζευγαριού.

Την Τετάρτη (14/01) είναι προγραμματισμένοι οι 4 προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας με τις 8 εναπομείναντες ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους με στόχο ένα εισιτήριο στους «4» της διοργάνωσης.

Η φετινή έκδοση του θεσμού είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού αντι για διπλούς αγώνες, είχαμε μία ενιαία League Phase με 20 ομάδες, εκ των οποίων οι πρώτες τέσσερις προκρίθηκαν κατευθείαν στους προημιτελικούς, ενώ όσες τερμάτισαν στις θέσεις 5-12 έπαιξαν μεταξύ του σε μονά νοκ-άουτ παιχνίδια. Οι φετινές πρωτοπορίες συνεχίζονται, καθώς μονοί θα είναι και οι αναμετρήσεις των προημιτελικών για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 χρόνια.

Παναθηναϊκός - Άρης

Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας ρίχνουν αυλαία με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη. Οι δύο ομάδες παίζουν αγώνα πρόκρισης στο Κύπελλο 26 χρόνια μετά (13.01.2000, Άρης - Παναθηναϊκός 4-2 στα πέναλτι), αφού έκτοτε έχουν βρεθεί αντιμέτωποι μόνο στους τελικούς του 2010 και του 2024. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί σε βάρος του Άρη έξι φορές και ο Άρης τέσσερις, ενώ και στους τρεις τελικούς, στους οποίους αγωνίστηκαν μεταξύ τους, νικητής ήταν το τριφύλλι.

Οι δύο σύλλογοι παίζουν μονό προημιτελικό μετά από μισό αιώνα και το Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 που πραγματοποιηθηκε στις 21 Απριλίου του 1976. Το 1998 είχαν παίξει «διπλό» προημιτελικό, με τους πράσινους να προκρίνονται, ενώ η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν σε προημιτελική φάση ήταν στην πρώτη διοργάνωση του 1931, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατεί με το επιβλητικό 7-2.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το 100ο παιχνίδι στην ιστορία του σε προημιτελική φάση Κυπέλλου Ελλάδας. Έχει μόνο μια νίκη επί του Άρη στα πέντε τελευταία επίσημα παιχνίδια τους, στον τελικό του 2024 χάρη στο γκολ του Βαγιαννίδη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες έληξε ισόπαλο με 1-1.

Οι πράσινοι έχουν σκοράρει και στους 13 τελευταίους εντός έδρας αγώνες τους για το Κύπελλο, με την τελευταία φορά που δεν τα κατάφεραν να είναι στις 12.02.2020, σε ένα 0-1 από τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Από την άλλη ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ έχει γνωρίσει μόλις έναν αποκλεισμό στο Κύπελλο στην διάρκεια της προπονητικής του καριέρα στην Ελλάδα, στα ημιτελικά του 2021, όντας προπονητής της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ (2-1, 0-1), ενώ κατέκτησε το τρόπαιο το 2011 επικρατώντας του Ατρομήτου με το επιβλητικό 0-3 (είχε αποκλείσει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στον προημιτελικό και τον ημιτελικό αντίστοιχα).

Η αναμέτρηση ορίστηκε για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 20:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο κ.Ευαγγέλου.