Κύπελλο Ελλάδας: Προϊστορία και στατιστικά αγώνων στο ΑΕΚ - ΟΦΗ

Με τους τέσσερις προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας να πλησιάζουν, το Gazzetta σας παρουσιάζει την προϊστορία και τα στατιστικά των αγώνων κάθε ζευγαριού.

Την Τετάρτη (14/01) είναι προγραμματισμένοι οι 4 προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας με τις 8 εναπομείναντες ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους με στόχο ένα εισιτήριο στους «4» της διοργάνωσης.

Η φετινή έκδοση του θεσμού είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού αντι για διπλούς αγώνες, είχαμε μία ενιαία League Phase με 20 ομάδες, εκ των οποίων οι πρώτες τέσσερις προκρίθηκαν κατευθείαν στους προημιτελικούς, ενώ όσες τερμάτισαν στις θέσεις 5-12 έπαιξαν μεταξύ του σε μονά νοκ-άουτ παιχνίδια. Οι φετινές πρωτοπορίες συνεχίζονται, καθώς μονοί θα είναι και οι αναμετρήσεις των προημιτελικών για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 χρόνια.

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Συνεχίζουμε με τον δεύτερο χορνικά αγώνα, εκείνον της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές την τρέχουσα σεζόν με την Ένωση να έχει επικρατήσει και στις τρεις (Μια από αυτές ήταν στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 στο πλαίσιο της league phase), ενώ στα τελευταία δέκα παιχνίδια που αντιμετώπισε τον ΟΦΗ μετράει 8 νίκες και 2 ήττες. (Το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι που έληξε ισόπαλο πραγματοποιήθηκε το 2021 με τελικό σκορ 3-3).

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για τρίτη φορά στον θεσμό και πρώτη μετά από 34 χρόνια σε νοκ άουτ παιχνίδι. Το 1991 στη φάση των "16" είχαν προκριθεί οι Κρητικοί, ενώ το 1992 στη φάση των "8" η ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει ηττηθεί σε μονό προημιτελικό στην έδρα της μόνο δύο φορές σε ολόκληρη την ιστορία της: Το 1957 από τον Ολυμπιακό και το 1967 από τον Παναθηναϊκό. Ο «δικέφαλος» δεν έχει αποκλειστεί από ομάδα της περιφέρειας σε φάση προημιτελικών ή ημιτελικών, ενώ ο Πέτρος Μάνταλος έχει αγωνιστεί σε 63 αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας, περισσότερους από κάθε άλλον σύγχρονο ποδοσφαιριστή, κατέχοντας έτσι ένα μοναδικό ρεκόρ.

Από την άλλη ο ΟΦΗ παίζει για τρίτη διαδοχική σεζόν στα προημιτελικά. Από το 1986 ως το 1993 έφτασε οκτώ διαδοχικές σεζόν σε αυτή τη φάση, ενώ την καλύτερη του πορεία την διέγραψε πέρσι όταν έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με σκορ 0-2.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00 και κανάλι μετάδοσης το Cosmote Sport 3. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο κ.Παπαπέτρου.