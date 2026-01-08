Ο ΟΦΗ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα με τους Κρητικούς στην παρακάμερα να στέκονται στην αγκαλιά του Κόντη στον άτυχο Αγγελίδη.

Εβδομάδα Κυπέλλου και συγκεκριμένα των Play Offs με τον ΟΦΗ να είναι μια από τις ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στα προημιτελικά του θεσμού, μετά το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο. Οι Ηρακλειώτες ήταν καλύτεροι και δεν είχα πρόβλημα να φτάσουν στην μεγάλη πρόκριση και πλέον θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ δημοσιοποίησαν την παρακάμερα του αγώνα με την αγκαλιά του Χρήστου Κόντη στον άτυχο Σπύρο Αγγελίδη να ξεχωρίζει. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα τραυματίστηκε σοβαρά με τον τεχνικό του ΟΦΗ να πηγαίνει στο φορείο για να τον αγκαλιάσει.

Μάλιστα και στις δηλώσεις του ο Κόντης στάθηκε στον συγκεκριμένο τραυματισμό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ηταν τρομακτικός τραυματισμός. Εύχομαι περαστικά στον γκολκίπερ του Αστέρα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάνω απ’ όλα η υγεία, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα».