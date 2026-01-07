Ο ΟΦΗ με τα γκολ των Μπόρχα και Ισέκα (πέναλτι) επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Οι Αρκάδες έπαιζαν με 10 από το 40' (κόκκινη Γιαμπλόνσκι) και με 9 στο τέλος λόγω τραυματισμού του κίπερ Αγγελίδη.

Ο ΟΦΗ είναι η ομάδα που έκλεισε την «8αδα» του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί νίκησαν τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0 και πανηγύρισαν την πρόκριση στα προημοτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μονό ματς.

Όλα... στραβά για τους Αρκάδες, οι οποίοι τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες, λόγω της αποβολής του Γιαμπλόνσκι και του σοκαριστικού τραυματισμού του Αγγελίδη, στο γόνατο, με τον Αλάγκμπε να αναλαμβάνει ρόλο τερματοφύλακα και τις δυο ομάδες να... σταματούν το παιχνίδι, στο πλαίσιο του Fair Play.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε το γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Χριστογεώρος στην εστία, με τους Πούγγουρα, Λαμπρόπουλο και Κωστούλα στα στόπερ. Δεξιά ο Μπόρχα, αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης και δίδυμο στα χαφ οι Αποστολάκης - Καραχάλιος. Νους - Σενγκέλια εξτρέμ και φορ ο Ισέκα.

Ο Κρις Κόουλμαν παρέταξε το φιλοξενούμενο Αστέρα AKTΟR σε σχηματισμό 4-4-2. Ο Αγγελίδης στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο και Πομόνη στην άμυνα. Μούμο - Γιαμπλόνσκι χαφ, Εμμμανουηλίδης - Καλτσάς εξτρέμ και δίδυμο επιθετικών οι Μακέντα - Γκιοακίνι.

Άνοιξε το δρόμο ο Μπόρχα, «κρέμασε» τον Αστέρα AKTOR o Γιαμπλόνσκι

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε δυο καλές φάσεις να προηγηθηεί. Στο 5ο λεπτό ο Γκιοακίνι πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Εμμανουηλίδης έφυγε στην πλάτη του Κωστούλα, αλλά ο Χριστογεώργος τον νίκησε σε τετ α τετ. Στο 9' ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίπτσιτς σούταρε από το δεύτερο δοκάρι, ο Γιαμπλόνσκι έκανε την προβολή από κοντά, ο Μπόρχα ευνοήθηκε από την κόντρα και η μπάλα βγήκε άουτ.

Μετά το 10ο λεπτό οι Κρητικοί πήραν τον έλεγχο και πίεσαν του Αρκάδες. Στο 36ο λεπτό ο Μπόρχα Γκονθάλεθ άνοιξε το σκορ με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ από θέση έξω - αριστερά.

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 40ο λεπτό, όταν ο Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους. Στο 43ο λεπτό ο ΟΦΗ είχε καλή στιγμή για το 2-0, όταν ο Χατζηθεοδωρίδης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Σενγκέλια αστόχησε με κεφαλιά από καλό σημείο.

Πέναλτι του Φερνάντεθ στον Ισέκα και «σοκ» για τον Αγγελίδη

Ο ΟΦΗ... τελείωσε από νωρίς το θέμα πρόκριση, στο δεύτερο μέρος. Στο 47' ο Ισέκα έπαιξε κάθετα για τον Χατζηθεοδωρίδη, ο Έλληνας μπακ έβγαλε τη σέντρα, ο Βέλγος σούταρε και ο Αγγελίδης τον νίκησε με το πόδι. Oι Αρκάδες είχαν μια καλή στιγμή να ισοφαρίσουν στο 50' όταν ο Σίπτσιτς πήρε την κεφαλιά και ο Χατζηθεοδωρίδης απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Στο 55ο λεπτό ο Ισέκα έφυγε στο χώρο έπειτα από μπαλιά του Καραχάλιου, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Φερνάντεθ. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο, όμως ο VAR Ευαγγέλου τον κάλεσε να τσεκάρει τη φάση και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδωσε το πέναλτι σους γηπεδούχους. Ο Ισέκα που κέρδισε το πέναλτι ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αγγελίδη για το 2-0, με το πρώτο του γκολ στη δεύτερη θητεία του στον Όμιλο, στο πρώτο του ματς ως βασικός.

Στο 78ο λεπτό... πάγωσε το Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Σπύρος Αγγελίδης τραυματίστηκε στο γόνατο του στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, έπεσε στο έδαφος και ξέσπασε σε κλάματα. Ο Νίκος Χριστογεώργος έφυγε από την εστία του, πήγε πάνω από τον πιτσιρικά συνάδελφο του και τον αγκάλιασε.

Από τη στιγμή που οι Κιτρινομπλέ είχαν κλείσει τις αλλαγές τους ο Αλάγκμπε τελείωσε το ματς ως τερματοφύλακας. Αξιοσημείωτο είναι πως στο πλαίσιο του fair play οι παίκτες άλλαζαν πάσες και περίμεναν να λήξει το ματς, ενώ οι δυο ομάδες ζήτησαν να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογέωργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74′ Καινουργιάκης), Γκονθάλεθ (62′ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης (62′ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια, Νους (84′ Νέιρα), Ισέκα (62′ Σαλσέδο)

Aστέρας AKTOR AKTOR (Κόουλμαν): Aγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Μούμο (71′ Τσίκο), Καλτσάς (63′ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (46′ Kετού), Γκιοακίνι (43′ Αλάγκμπε), Μακέντα (63′ Οκό)