Ο Αγγελίδης τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα του ΟΦΗ με τον Αστέρα, ξέσπασε σε κλάματα και ο Αλάγκμε τελείωσε το ματς ως τερματοφύλάκας. Στήριξη στον νεαρό κίπερ από Χριστογεώργο και Λαμπρόπουλο.

Σπάνια στιγμή στο φινάλε του αγώνα του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR. Στο 78ο λεπτό ο Σπύρος Αγγελίδης τραυματίστηκε στο γόνατο του στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, έπεσε στο έδαφος και ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Νίκος Χριστογεώργος έφυγε από την εστία του, πήγε πάνω από τον πιτσιρικά συνάδελφο του και τον αγκάλιασε. Το ιατρικό επιτελείο ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων κίπερ και ο Λαμπρόπουλος τον βοήθησε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο.

Από τη στιγμή που οι Κιτρινομπλέ είχαν κλείσει τις αλλαγές τους ο Αλάγκμπε τελείωσε το ματς ως τερματοφύλακας. Ο Αγγελίδης αποχώρησε με φορείο και καταχειροκροτήθηκε από τους Ομιλίτες.

Αξιοσημείωτο είναι πως στο πλαίσιο του fair play οι παίκτες άλλαζαν πάσες και περίμεναν να λήξει το ματς, ενώ οι δυο ομάδες ζήτησαν να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Θυμίζουμε πως οι Αρκάδες τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες και ο Όμιλος πήρε τη νίκη - πρόκριση με 2-0.