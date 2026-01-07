Στις τάξεις του Αστέρα AKTOR υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση του Σπύρου Αγγελίδη, ο οποίος θα πάει θα κάνει άμεσα εξετάσεις, σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Όλα... στραβά για τον Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο. Στο πρώτο τους παιχνίδι για το 2026 οι Αρκάδες ηττήθηκαν από τον ΟΦΗ με 2-0 και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο Ελλάδας, όμως το χειρότερο είναι ο τραυματισμός του Σπύρου Αγγελίδη.

Ο 20χρονος τερματοφύλακας στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς στο 78ο λεπτό του αγώνα με τους Κρητικούς τραυματίστηκε στο γόνατο, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασε σε κλάματα. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα και απο τη στιγμή που ο Κρις Κόουλμαν έκλεισε τις αλλαγές του ο Αλάγκμπε τελείωσε το ματς ως τερματοφύλακας.

Όπως είναι προφανές στις τάξεις των Αρκάδων υπάρχει έντονη ανησυχία για πολύ σοβαρό τραυματισμό του νεαρού πορτιέρε, όμως το μέγεθος του προβλήματος θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Ο Αγγελίδης θα ταξιδέψει από το Ηράκλειο με την αποστολή των Κιτρινομπλέ και θα μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.