Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 36ο λεπτό του νοκ άουτ αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Ο ΟΦΗ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του μονού αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο οποίος θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου... περιμένει η ΑΕΚ. Oι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά και είχαν ευκαιρίες να προηγηθούν, όμως οι Κρητικοί πήραν τον έλεγχο και βρήκαν το γκολ που άξιζαν.

Ο Νους κέρδισε φάουλ σε θέση έξω - αριστερά, για σπρώξιμο του Καστάνιο, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ανέλαβε την εκτέλεση στσο 36ο λεπτό και η μπάλα «κρέμασε» τον νεαρό Αγγελίδη για το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

O Ισπανός δεξιός μπακ χαφ βρήκε δεύτερη φορά δίχτυα σε 15 εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα στην τρέχουσα σεζόν και τα δυο γκολ προέρχονται από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Θυμίζουμε πως το πρώτο ήταν στο «διπλό» στις Σέρρες για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.