Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στη δραματική πρόκριση, αλλά και σε κομβικούς παίκτες

Ο ΠΑΟΚ έζησε ένα ακόμα θρίλερ την τρέχουσα περίοδο, αυτή τη φορά με τον Ατρόμητο στα playoffs του Κυπέλλου.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι η ομάδα του έπρεπε να προκριθεί πιο εύκολα και φυσικά αναφέρθηκε και στους Μοναστηρλή, Ζαφείρη, Γερεμέγεφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Με ποια κριτήρια έγιναν οι επιλογές στα πέναλτι: «Είχα πολύ περίεργο συναίσθημα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι. Ζήτησα από τους παίκτες να εκτελούν πέναλτι μετά την προπόνηση. Το συναισθηματικό επηρεάζει πολύ, οπότε αυτό θα τους έδινε έξτρα αυτοπεποίθηση. Με αυτό το σκεπτικό πήγαμε. Τα κριτήρια είναι ο ίδιος ο παίκτης. Πως αισθάνεται. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον να εκτελέσει. Οι ίδιοι αποφάσισαν ποιος θα εκτελέσει, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν ήταν δύσκολη η απόφαση για Γερεμέγεφ, Μοναστηρλή: «Τη στιγμή που έμαθα πως αρρώστησε ο Μύθου σκέφτηκα ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για μας. Θα προτιμούσα να είχα δέκα παίκτες έμπειρους στο γήπεδο. Θεωρώ πως σε ένα τέτοιο παιχνίδι, οι ευκαιρίες που θα παρουσιάζονταν από τον αντίπαλο θα ήταν λίγες. Ο Μοναστηρλής μου έχει δείξει αυτοπεποίθηση και βελτίωση αυτούς τους μήνες. Πίστευα ότι θα νικήσουμε πιο εύκολα. Ίσως έτσι πρέπει να γίνεται, να κερδίζουμε δύσκολα γιατί αυτή είναι η φύση του ΠΑΟΚ. Στο σημερινό παιχνίδι είχαμε 9-10 μεγάλες ευκαιρίες. Πολύ μεγάλες. Πέντε είχε ο Κωνσταντέλιας, μία ο Οζντόεφ, δύο ο Γιακουμάκης, οπότε μιλάμε για πολλές φάσεις.

Ίσως ήμασταν πιο... χαλαροί στο πνευματικό κομμάτι. Αυτό που μετράει είναι η πρόκριση. Όσον αφορά τον Γερεμέγιεφ είμαι πολύ ευχαριστημένος για την εμφάνιση του. Σε μία περίπλοκη κατάσταση τα κατάφερε γιατί είναι έξυπνος παίκτης και έδειξε σύνδεση και χημεία με τους υπόλοιπους. Μου άρεσε επίσης ο Γιακουμάκης που επέστρεψε μετά από ένα μήνα. Για μας είναι σημαντικό να επιστρέψουν οι τραυματίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί χρειαζόμαστε αλλαγές που θα φέρουν κάτι διαφορετικό. Δημιουργούμε ευκαιρίες αλλά κάποιες φορές το παιχνίδι δεν είναι ανοιχτό και χρειάζεται κάτι άλλο. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες σε κάθε τελικό».

Για τον Ζαφείρη και την αλλαγή σχηματισμού: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δοκιμάζουμε στην προπόνηση. Κάθε ματς έχει τις δικές του ανάγκες. Ο Ζίβκοβιτς ζήτησε αλλαγή δεν ένιωθε καλά, οπότε προτίμησα να έχουμε κάποιον πιο έμπειρο όπως τον Τσάλοφ. Να έχουμε δεύτερο επιθετικό αλλά και με το σκεπτικό των πέναλτι. Όσον αφορά τον Ζαφείρη, έχει πολλή ποιότητα, προέρχεται από ένα ποδόσφαιρο πιο άμεσο, χωρίς να κυριαρχούν. Είναι γρήγορος, μπορεί να πιέσει. Για να είσαι στο κέντρο των αντιδράσεων πρέπει να προσαρμοστείς. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, οπότε θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο».

Για τον Σαρρή και τι θα ήθελε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου: «Δεν θα σχολιάσω κάποια πιθανή μεταγραφή».