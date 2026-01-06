Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχασε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες για να κάνει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο μέσα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα Κυπέλλου!

Σε τρελά κέφια, αλλά άστοχος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ μέχρι το 27' έφτασε τέσσερις φορές κοντά στο 1-0 στο ματς με τον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου.

Στο 9' φοβερό τακουνάκι του Τάισον, ο Κωνσταντέλιας κινήθηκε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το δεξί πλασέ στη δεξιά γωνία, αλλά απέκρουσε εκπληκτικά ο Κοσέλεφ.

Στο 11' σε γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, πλασέ του Κωνσταντέλια από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.

Στο 18' ο Κωνσταντέλιας «χόρεψε» τον Σταυρόπουλο, αλλά το δεξί σουτ έγλειψε το αριστερό δοκάρι.

Στο 27' έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία ο διεθνής άσος. Ο Γερεμέγεφ έβαλε την κόντρα στον Μανσούρ, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Κοσέλεφ, ο οποίος απέκρουσε με το πρόσωπο σε κόρνερ το δεξί πλασέ του Ντέλια!