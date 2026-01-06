ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Ο Κωνσταντέλιας έχασε 4 μεγάλες ευκαιρίες έως το 27'
Σε τρελά κέφια, αλλά άστοχος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ μέχρι το 27' έφτασε τέσσερις φορές κοντά στο 1-0 στο ματς με τον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου.
Στο 9' φοβερό τακουνάκι του Τάισον, ο Κωνσταντέλιας κινήθηκε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το δεξί πλασέ στη δεξιά γωνία, αλλά απέκρουσε εκπληκτικά ο Κοσέλεφ.
Στο 11' σε γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, πλασέ του Κωνσταντέλια από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.
Στο 18' ο Κωνσταντέλιας «χόρεψε» τον Σταυρόπουλο, αλλά το δεξί σουτ έγλειψε το αριστερό δοκάρι.
Στο 27' έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία ο διεθνής άσος. Ο Γερεμέγεφ έβαλε την κόντρα στον Μανσούρ, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Κοσέλεφ, ο οποίος απέκρουσε με το πρόσωπο σε κόρνερ το δεξί πλασέ του Ντέλια!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.