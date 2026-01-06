Ποιος είναι ο 21χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής που θα κάνει ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ατρόμητο.

Το ματς της ζωής του. Ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα θυμάται για πάντα τη σημερινή ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2026, αφού θα κάνει ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον πρώτο αγώνα του 2026, στα 100 χρόνια του συλλόγου. Τίποτα ενδεχομένως να μην είναι τυχαίο για τον νεαρό γκολκίπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2027. Ο κανονισμός που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία γηγενή ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα τον φέρνει μπροστά στην πρώτη πραγματικά δύσκολη αποστολή της καριέρας του. Να υπερασπιστεί την εστία του Δικεφάλου σε ένα παιχνίδι νοκ άουτ.

Από τη στιγμή που ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στην επίθεση, αφού έμεινε εκτός αποστολής ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, όπως και ο Τσιφτής, λόγω του κανονισμού, έπρεπε να μπει ένα άλλο νέο παιδί κι έτσι ο Ρουμάνος προπονητής (είναι τραυματίας και ο Παβλένκα), αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Μοναστηρλή. Αυτό θα είναι και το πρώτο του ματς με την ανδρική ομάδα του Δικεφάλου.

Να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2023, υπήρξε μία παρεξήγηση μεταξύ του παίκτη και της διοίκησης. Υπήρχαν σενάρια για μετακίνηση του 21χρονου γκολκίπερ στο εξωτερικό, ωστόσο, οι δύο πλευρές συζήτησαν, βρήκαν κοινό σημείο και ο Μοναστηρλής ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μοναστηρλής, ο οποίος έχει 33 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2, είναι Θεσσαλονικιός. Γεννήθηκε στις 22/3/04, έχει ύψος 1,92 μ. και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΝΕ. Από το 2013, από παιδί είναι στον ΠΑΟΚ κι απόψε κάνει ντεμπούτο με την ομάδα, στην οποία γαλουχήθηκε.

Στο σάιτ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Μοναστηρλής περιγράφεται ως εξής: «Με εντυπωσιακές σωματικές ικανότητες, ο Δημήτρης Μοναστηρλής είναι ένας πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας με ζηλευτά ανακλαστικά, καλή οπτική και «διάβασμα» του παιχνιδιού, ενώ τον χαρακτηρίζει η ηρεμία κάτω από την εστία. Είναι διεθνής, πρωταθλητής με την Κ15, την Κ17, αλλά και την Κ19».