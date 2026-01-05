Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του νοκ άουτ αγώνα (6/1, 15:00) με τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» δίχως να ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας.

Καθώς το Κύπελλο Ελλάδας αποτελεί έναν διαχρονικό στόχο, οι «κίτρινοι» θέλουν σε πρώτη φάση να εξασφαλίσουν θέση στην προημιτελική φάση του θεσμού και να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να επικρατήσουν αύριο (6/1, 15:00) του Παναιτωλικού στο «Κλ. Βικελίδης» στη νοκ άουτ αναμέτρηση ενόψει της οποίας ο Μανόλο Χιμένεθ μετρά επιστροφές αλλά δεν ανακοίνωσε αποστολή. Για την ακρίβεια, οι ποδοσφαιριστές θα καταλύσουν σε ξενοδοχείο και αύριο θα ανακοινωθεί αποστολή.

Σε ότι αφορά την 11αδα, ο Ισπανός προπονητής δεν έχει καταλήξει σε πρόσωπα σε ότι αφορά συγκεκριμένες θέσεις. Για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας τόσο ο Νοά Σούντμπεργκ όσο και ο Φαμπιάνο Λέισμαν ακολούθησαν το πρόγραμμα της προπόνησης αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουν στη δράση. Στα τελευταία παιχνίδια ο Άρης βασίστηκε στους Ροζ-Άλβαρο οι οποίοι αποτελούν δεύτερες επιλογές. Αντιθέτως, στα αμυντικά άκρα θα αγωνιστούν οι Τεχέρο (δεξιά), Φαντιγκά (αριστερά).

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, πιθανότατα θα συνυπάρξουν οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γένσεν καθώς οι Παναγίδης, Πέρεθ θα είναι στα επιθετικά άκρα και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.