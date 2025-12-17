Λουτσέσκου: «Να μην δεχόμαστε ηλίθια γκολ» (vid)

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην αμυντικού λειτουργία της ομάδας του λέγοντας πως δεν πρέπει να δέχεται ηλίθια γκολ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 της Μαρκό στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και έτσι είναι πολύ πιθανόν στα προημιτελικά να βρει απέναντί του τον Ολυμπιακό.

Οι «ασπρόμαυροι»... πλήρωσαν το λάθος του Τσιφτσή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται συνολικά στα λάθη της ομάδας του λέγοντας πως πρέπει να σταματήσει να δέχεται ηλίθια γκολ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς με την Μαρκό, ανέφερε τα εξής: «Η πρόκριση ήρθε και πλέον το μυαλό μας είναι στραμμένο στην επόμενη φάση με τον Ατρόμητο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες έπρεπε να αξιοποιήσουμε καλύτερα.

Παράλληλα, δεχθήκαμε ένα γκολ που δεν έπρεπε να συμβεί. Ήταν ένα λάθος που κάναμε μόνοι μας, όπως έγινε και στη Βουλγαρία αλλά και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Οφείλουμε να δείχνουμε περισσότερη υπευθυνότητα και να σταματήσουμε να χαρίζουμε τέτοια γκολ».