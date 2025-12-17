Παρακολουθήστε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με χορταστική εμφάνιση και χωρίς να... ιδρώσει, ο Ολυμπιακός επικράτησε 6-0 του Ηρακλή, προκρίθηκε ως πρώτος στη League Phase του Κυπέλλου και περιμένει το ματς του ΠΑΟΚ να μάθει υποψήφιους αντιπάλους στα προημιτελικά! Ο νταμπλούχος διέλυσε τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έτσι θα βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Γιαζίτζι, που εκτός από το ότι σκόραρε, ήταν μέσα σε άλλες τρεις φάσεις που απέφεραν γκολ, ενώ αξίζει να επισημανθεί πως μεταξύ των έξι διαφορετικών σκόρερς του πρωταθλητή Ελλάδας, ήταν και οι δυο στόπερ του, Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξης Καλογερόπουλος.

Ο Ολυμπιακός «αποφεύγει» τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας και προκρίνεται απευθείας στον προημιτελικό γύρο της διοργάνωσης. Εκεί θα παίξει «μονό» αγώνα στην έδρα του, αντιμετωπίζοντας έναν εκ των ΠΑΟΚ, Ατρομήτου και Βόλου. Εν συνεχεία, αν προκριθεί, στον ημιτελικό θα παίξει το πρώτο ματς εκτός έδρας και το δεύτερο στο Φάληρο. Υποψήφιοι αντίπαλοί του θα είναι ο Παναθηναϊκός και ο νικητής του ζευγαριού Αρης - Παναιτωλικός.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την επιβλητική νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Ηρακλή...