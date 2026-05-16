Τζέκο για το επεισόδιο με τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Όταν μας προκάλεσαν, τους έδειξα τον μεγαλύτερο φόβο τους»

Ο Έντιν Τζέκο σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε σε ένα συμβάν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όταν έδειξε στους φίλους του Ολυμπιακού τη τουρκική σημαία που υπήρχε στη φανέλα του.

Η Εθνική ομάδα της Βοσνίας, παρά το γεγονός πως ήταν μία από τις τελευταίες χώρες που «σφράγισε» το εισιτήριο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσε την 25μελής αποστολή για το τουρνουά που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Φυσικά περίοπτη θέση στην αποστολή της Βαλκανικής χώρας είχε ο βετεράνος επιθετικός, Έντιν Τζέκο, ο οποίος πρόσφατα βοήθησε τη Σάλκε να κατακτήσει την άνοδο για τη Bundesliga, σκοράροντας 6 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ σε 10 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου.

Το όνομα όμως του 40χρόνου στράικερ ήρθε ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας κάποιων προκλητικών δηλώσεων που έκανε για την Ελλάδα και τη σχέση της με την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέκο απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα το 2024 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ για τα προημιτελικά του Conference League, όταν έδειξε στους φιλάθλους των ερυθρόλευκων τη σημαία της Τουρκίας που υπήρχε πάνω στη φανέλα του.

Gazeteci: “Yunan taraftarlara neden Türk Bayrağı gösterdiniz?”



Edin Dzeko: “Onlar bizi tahrik etti, ben de onlara en büyük korkularını gösterdim.



Kimse bana bunu yap demedi. Türk tarihini iyi biliyorum.” pic.twitter.com/WURh9FnAC4 — BPT (@bpthaber) May 16, 2026

«Γιατί δείξατε την τουρκική σημαία στους Έλληνες οπαδούς;», ήταν η ερώτηση από τον δημοσιογράφο της «Gazzetta Dello Sport» με τον Τζέκο να απαντάει πως: «Μας προκάλεσαν, κι εγώ τους έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία», σε μία δήλωση που σίγουρα θα συζητηθεί.