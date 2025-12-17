Στο 12' ο Γιαζίτζι άνοιξε το σκορ και στο 22' ο Καλογερόπουλος έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό εναντίον του Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς με τον Ηρακλή και στο 22' προηγείται 2-0 για να πάρει τη νίκη και να τερματίσει πρώτος στη βαθμολογία.

Στο 12' ο Γιαζίτζι με φοβερό αριστερό σουτ από το όριο της περιοχής, έπειτα από την ασίστ του Ποντένσε, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-0.

Στο 22' έγινε το 2-0 με το πρώτο γκολ του Αλέξη Καλογερόπουλου, σε επίσημο ματς με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Από την εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, ο Γιαζίτζι έκανε τη σέντρα, ο Καλογερόπουλος έπιασε την κεφαλιά που αποκρούστηκε και στη συνέχεια με δεύτερη προσπάθεια από κοντά έκανε το 2-0.