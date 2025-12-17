Η νίκη του Παναθηναϊκού στην Καβάλα και η διαφαινόμενη επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή φέρνουν τους δύο «αιώνιους» αντιμέτωπους στα ημιτελικά.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να κερδίσει με 2-1 την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως επειδή δεν το έκανε με αρκετά γκολ, δεν μπόρεσε να αποφύγει το εμπόδιο του Ολυμπιακό πριν το τελικό.

Η νίκη αυτή έφερε τους «πρασίνους» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Ηρακλή, του οποίου ήδη προηγείται, εκείνοι θα πέσουν στην τέταρτη θέση. Αυτό σημαίνει πως έχουν εξασφαλίσει, έστω και οριακά την απευθείας πρόκρισή τους στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού μεταξύ του 5ου και του 12ου.

Η βαθμολογία

Λεβαδειακός 10-3 12 ΑΕΚ 6-1 12 Παναθηναϊκός 6-2 12 Άρης: 6-2 10 Ολυμπιακός: 12-3 9 ΟΦΗ: 7-3 9 Βόλος: 10-7 7 Ατρόμητος: 7-5 7 Κηφισιά: 4-4 5 Αστέρας Τρίπολης: 7-4 4 Παναιτωλικός: 5-4 4 ΠΑΟΚ: 6-6 4 Ηρακλής: 2-3 4 Καλλιθέα: 3-5 3 Ελλάς Σύρου: 8-13 3 Μαρκό: 3-6 1 ΑΕΛ: 4-9 1 Καβάλα: 3-8 1 Ηλιούπολη: 1-10 0 Αιγάλεω: 1-13 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας Περισσότερες νίκες Περισσότερες εκτός έδρας νίκες Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Δεδομένης της νίκης του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός θα παίξει δηλαδή με τον νικητή του Άρης - Παναιτωλικός στα προημιτελικά. Αν ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας που θα περάσει, τότε θα βρει μπροστά του τον νικητή που θα προκύψει από τον προημιτελικό που θα γίνει μεταξύ της ομάδας που τερμάτισε πρώτη και του νικητή από το ματς 8ου-9ου στους «16».

Έτσι, από την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» κερδίσουν τον Ηρακλή και τερματίσουν πρώτοι, θα παίξουν στα προημιτελικά με τον νικητή του 8ου-9ου, που μπορεί να είναι ακόμα και ο ΠΑΟΚ ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα κάνει κόντρα στην Μαρκό στην Τούμπα.

Αν οι Πειραιώτες περάσουν το εμπόδιο που θα βρουν στα προημιτελικά και ο Παναθηναϊκός κάνει το ίδιο, τότε οι δυό τους θα συναντηθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα παίξουν διπλούς αγώνες. Η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού, ο οποίος τερμάτισε ψηλότερα. Μάλιστα όποια από τις δύο ομάδες περάσει στον τελικό θα είναι και ο τυπικά γηπεδούχους.