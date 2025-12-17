Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι δίπλα στην ομάδα τους στο ματς Κυπέλλου με την Καβάλα.

Ο Παναθηναϊκός στη Super League απογοητεύει, το ματς με την Καβάλα για το Κύπελλο δεν είναι εμπορικό, αλλά οι οπαδοί του είναι δίπλα του.

Φίλοι του Παναθηναϊκού από την Καβάλα και άλλες περιοχής της βόρειας Ελλάδας βρίσκονται στο γήπεδο για να συμπαρασταθούν στους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για το τσάρτερ στη Βουδαπέστη.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε άτομο θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι έως και τη Δευτέρα 22/12. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 17€ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων και 43€ τα 1st class».

