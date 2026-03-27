Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς μίλησε στην «ΑS» για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και την απογοήτευσή του για το ότι δεν κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική «AS», ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος μέσος, ο οποίος εντάχθηκε στο «τριφύλλι» τον Ιούλιο του 2024, εξέφρασε πως έχει ανάμεικτες σκέψεις για τη θητεία του στην Αθήνα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από μια δόση πικρίας, κυρίως επειδή η ομάδα δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη,χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως έναν σπουδαίο σύλλογο, τονίζοντας πως οι φίλαθλοί του αξίζουν να δουν την ομάδα τους να κατακτά έναν μεγάλο τίτλο.

Ο χαφ της Σαμπάμπ Αλ Αχλί μίλησε και για τη νέα του ζωή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο αν το πρωτάθλημά τους είναι λιγότερο ανταγωνιστικό από το ελληνικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαξίμοβιτς για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό

«Είχα ένα σύντομο πέρασμα από την Ελλάδα κι έφυγα νιώθοντας λύπη που δεν μπορέσαμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και οι οπαδοί του αξίζουν έναν μεγάλο τίτλο. Τώρα ζω μια πιο ήσυχη ζωή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, προφανώς, το πρωτάθλημα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό εδώ, αλλά παλεύουμε για τον τίτλο και είμαστε ακόμα στο Asian Champions League. Η ζωή έχει διάφορα στάδια».