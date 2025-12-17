Καβάλα - Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα και δύο εκπλήξεις στην ενδεκάδα κόντρα στους «Αργοναύτες»
Ο Ράφα Μπενίτεθ επεφύλαξε αρκετές εκπλήξεις για την ενδεκάδα του αγώνα με την Καβάλα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα τους Βιλένα και Νίκα ενώ στο αρχικό σχήμα επέστρεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα.
Κάτω από την εστία θα είναι ο Κότσαρης. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ίνγκασον και Φικάι ενώ στα δύα άκρα της οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς. Στο «6» θα είναι ο Βιλένα, ο Μπρέγκου στο «8» ενώ ο Νίκας θα αγωνιστεί στο «10». Στα δύο άκρα θα παίξουν οι Μαντσίνι και Ταμπόρδα ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρκσι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου, Νίκας, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.
Our starting XI ☘️#Panathinaikos #PAOFC #KAVPAO #Greekcup pic.twitter.com/qABdA3gunJ— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 17, 2025
