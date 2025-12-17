Οι επιλογές που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του αγώνα με την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επεφύλαξε αρκετές εκπλήξεις για την ενδεκάδα του αγώνα με την Καβάλα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα τους Βιλένα και Νίκα ενώ στο αρχικό σχήμα επέστρεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κότσαρης. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ίνγκασον και Φικάι ενώ στα δύα άκρα της οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς. Στο «6» θα είναι ο Βιλένα, ο Μπρέγκου στο «8» ενώ ο Νίκας θα αγωνιστεί στο «10». Στα δύο άκρα θα παίξουν οι Μαντσίνι και Ταμπόρδα ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρκσι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου, Νίκας, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.