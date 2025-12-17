Οι νέοι που θα επιλέξει ο Μπενίτεθ για την ενδεκάδα και ο Ταμπόρδα

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές για ακόμη ένα παιχνίδι Κυπέλλου. Οι νέοι που θα χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα και ο Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Καβάλα εκτός έδρας για την τελευταία αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος με στόχο τη νίκη και μάλιστα με αρκετά γκολ, που θα του φέρει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει σε επτά ποδοσφαιριστές του λόγω απουσιών, αφού οι Τσέριν και Τουμπά έμειναν εκτός λόγω ίωσης, οι Ρενάτο, Κυριακόπουλος και Πελίστρι είναι ακόμα ανέτοιμοι ενώ οι Ντέσερς και Λαφόν έχουν φύγει για το Copa Africa. Σαν να μην έφταναν οι απουσίες αυτές, ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός και τους Πάλμερ-Μπράουν και Ζαρουρί για να τους ξεκουράσει.

Με βάση όλα τα παραπάνω αναμένεται να υπάρξει ευρύ ροτέισον για άλλη μια φορά στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσουν οι «πράσινοι» στον θεσμό του Κυπέλλου, με την διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει με τους «αργοναύτες» να βοηθάει αρκετά στην κατεύθυνση αυτή.

Οι 2+1 νέοι για την ενδεκάδα και ο Ταμπόρδα

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα βάλει πιθανότατα κάτω από την εστία τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Στο δίδυμο του κέντρου της άμυνας ελλείψει των Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, οι επιλογές που απομένουν είναι εκείνες των Γεντβάι, Ίνγκασον και Φικάι. Ο τελευταίος θα είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο στόπερ λόγω και του κανονισμού των νεαρών παικτών και φαίνεται πως εκείνος που έχει προβάδισμα για να είναι δίπλα του είναι ο Ίνγκασον.

Στα άκρα της άμυνας ο Καλάμπρια αναμένεται να πάρει ανάσες μετά τα τρία σερί ματς που έχει αγωνιστεί, με τον Κώτσιρα να παίρνει την θέση ενώ στα αριστερά θα επανέλθει ο Μλαντένοβιτς, αφού με τον Τουμπά να είναι εκτός και τον Κώτσιρα να χρειάζεται στα δεξιά δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Μόνη εναλλακτική θα μπορούσε να είναι παίξει ο Φικάι και να πάρει την θέση του στα στόπερ ο Γεντβάι.

Στην μεσαία γραμμή υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ο Τσιριβέγια στο «6», παρ' ότι έρχεται το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σιώπης έρχεται από τρία σερί ματς. Στο «8» θα χρησιμοποιηθεί ο Μπρέγκου για να υπάρχει κι ένας δεύτερος νεαρός για τον ειδικό κανονισμό του Κυπέλλου. Στο «10» φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα να δούμε ξανά τον Βισέντε Ταμπόρδα, τώρα που επιτρέπει με μεγαλύτερη ασφάλεια και η δυναμικότητα του αντιπάλου. Στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσε να υπάρχει ως επιλογή και ο Βιλένα για την θέση «6» για να ξεκουραστούν Σιώπης-Τσιριβέγια για το μεγάλο ματς, αλλά έτσι θα παρουσιαστεί μία μεσαία γραμμή, όχι μόνο χωρίς χημεία, αλλά και χωρίς αγωνιστικά λεπτά.

Στα δύο άκρα της επίθεσης οι Μαντσίνι και Τζούρισιτς έχουν το προβάδισμα, με τον Μπόκο να έχει τις πιθανότητές του, οι οποίες θα ήταν πολύ πιο αυξημένες, αν οι άλλοι δύο νεαροί της ενδεκάδας δεν ταίριαζαν τόσο αρμονικά και στις αγωνιστικές της ανάγκες.

Στην κορυφή της επίθεσης υπάρχει «μονομαχία» ανάμεσα σε Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα, αφού δεν έπαιξε στο ματς του πρωταθλήματος ούτε ως αλλαγή. Δεν αποκλείεται να δούμε έστω και ως αλλαγή τον νεαρό Νεμπή, που μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή.