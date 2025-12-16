Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (17/12, 18:00) τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Από τα 10.000 εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση για το Ολυμπιακός - Ηρακλής, έχουν ήδη «φύγει» τα μισά. Η προπώληση συνεχίζεται μέσω Internet (www.olympiacos.org) έως και την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Ο Ηρακλής από την άλλη είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί στη Super League 2, πηγαίνει για άνοδο. Γενικότερα είναι μία δυνατή και ιστορική ομάδα. Οι τιμές για το παιχνίδι αυτό είναι πολύ προσιτές με δεδομένο ότι τα εισιτήρια κοστίζουν 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 75€ (VIP) και 100€ (VVIP). Το παιχνίδι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, καθώς με νίκη φτάνει τους 12 βαθμούς, κάνει το 4 Χ 4 στη League Phase του Κυπέλλου και προκρίνεται απευθείας στην προημιτελική φάση αποφεύγοντας τα play - offs, κάτι πολύ σημαντικό με βάση το βαρύ πρόγραμμα που έτσι και αλλιώς έχει η ομάδα.