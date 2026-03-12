Το γεγονός ότι ο Σαντιάγο Έσε τέθηκε νοκ-άουτ για το ματς με τον ΟΦΗ, προσφέρει εκ νέου μία ευκαιρία στον συμπατριώτη του, Λορέντσο Σιπιόνι.

Αναμφίβολα ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί ένα από τα βαρόμετρα των πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και βασικό στέλεχος στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Η ωριμότητα που βγάζει ο 24χρονος Αργεντινός χαφ σε συνδυασμό με τα ατομικά του χαρακτηριστικά έχουν εξελιχθεί σε πηγή... ζωής για τον Ολυμπιακό.

Η απουσία του για το ματς με τον ΟΦΗ είναι αισθητή όμως μέσα από αυτή, ανθίζει μία νέα ευκαιρία για έναν ποδοσφαιριστή του ρόστερ και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λορέντσο Σιπιόνι.

Ο 20χρονος χαφ έχει δείξει αρκετά καλά χαρακτηριστικά στα ματς όπου αγωνίστηκε ωστόσο προσπαθεί να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, όμως είχε συμβεί και με τον Έσε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.

Σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του όμως, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και λογικό από τη στιγμή που ο 24χρονος χαφ δεν βγαίνει από την εντεκάδα του Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο αυτή η συνθήκη μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του.

Ο ΟΦΗ δεν είναι ανάμεσα στο big-4 όμως είναι μία σκληροτράχηλη ομάδα που θα αγωνιστεί στην έδρα της, κάνοντας ιδανικά τα δεδομένα για τον Σιπιόνι να δείξει το ταλέντο του και να φωνάξει εκ νέου ότι μπορεί να αρπάξει ευκαιρίες από τον Ισπανό προπονητή.

Ο ίδιος θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στη βασική εντεκάδα και ήδη φέτος μετράει 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συνολικά κάτι παραπάνω από 1000 αγωνιστικά λεπτά. Μετράει δέκα ματς ως βασικός ωστόσο στο τελευταίο, κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.

Έτσι το ματς με τους Κρητικούς είναι μία καλή ευκαιρία να κερδίσει ξανά πόντους.