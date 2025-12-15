Κύπελλο Ελλάδος: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα τρία παιχνίδια της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου.
Στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Καβάλας με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Κόκκινος, με βοηθούς την Κομισοπούλου και τον Μηνούδη, 4ο τον Μπούτσικο και VAR τον Πουλικίδη. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16:00.
Στο «Γ.Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή με διαιτητή τον Κατσικογιάννη. Βοηθοί του θα είναι οι Μπουξμπάουμ και Στάικος, 4ος ο Ανδριανός, ενώ δεν υπάρχει VAR.
Τέλος, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Μαρκό με τον Μόσχου ως διαιτητή. Βοηθοί του θα είναι οι Τσολακίδης και Παγουρτζής, 4ος ο Δρακίδης και χωρίς VAR.
Να θυμίσουμε ότι η υποχρεωτικότητα της ύπαρξης του VAR ξεκινάει από την φάση των Play Off του θεσμού, σύμφωνα με προκύρηξη της ΕΠΟ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Λαφόν φεύγει από τον Παναθηναϊκό πάνω που ξεκίνησε να του δίνει βαθμούς
- Galacticos LIVE by Interwetten: Οργή στον Ολυμπιακό για διαιτησία, εντυπωσιακή η ΑΕΚ και Ντέσερς
- Ο Βαγιαννίδης εντυπωσιάζει και οι Πορτογάλοι θυμήθηκαν τα bonus: «Πόσα ματς θέλει ακόμα για να πληρώσει η Σπόρτινγκ τον Παναθηναϊκό»