Δείτε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στην 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα τρία παιχνίδια της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου.

Στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Καβάλας με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Κόκκινος, με βοηθούς την Κομισοπούλου και τον Μηνούδη, 4ο τον Μπούτσικο και VAR τον Πουλικίδη. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16:00.

Στο «Γ.Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή με διαιτητή τον Κατσικογιάννη. Βοηθοί του θα είναι οι Μπουξμπάουμ και Στάικος, 4ος ο Ανδριανός, ενώ δεν υπάρχει VAR.

Τέλος, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Μαρκό με τον Μόσχου ως διαιτητή. Βοηθοί του θα είναι οι Τσολακίδης και Παγουρτζής, 4ος ο Δρακίδης και χωρίς VAR.

Να θυμίσουμε ότι η υποχρεωτικότητα της ύπαρξης του VAR ξεκινάει από την φάση των Play Off του θεσμού, σύμφωνα με προκύρηξη της ΕΠΟ.