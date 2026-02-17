Μεντιλίμπαρ: «Έχουμε κάνει πολύ καλό Champions League, να κάνουμε ό,τι και στη νίκη με Λεβερκούζεν»

Ο Ισπανός τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου ανέλυσε τις σκέψεις του γύρω από το πρώτο ματς με την Λεβερκούζεν.

Ο Ισπανός προπονητής των Ερυθρόλευκων ένα 24ωρο μετά την έκτακτη συνάντηση στον Ρέντη μίλησε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Λεβερκούζεν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στη συνέντευξη Τύπου για:

Το εάν έχει το μυστικό εξουδετέρωσης της Λεβερκούζεν: Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες που μπορούν να νικήσουν όπως στην προηγούμενη φορά. Θα είναι διαφορετικό αλλά θέλουμε την ίδια θέληση και ένταση. Να έχουμε και τύχη στις δικές μας προσπάθειες και να μην είναι εύστοχος ο αντίπαλος.

Την Λεβερκούζεν: Ότι γνωρίζουν εκείνοι για εμάς γνωρίζουμε και εμείς για αυτούς.

Την συζήτηση με Μαρινάκη: Μου κάνει εντύπωση πώς όλοι ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Θα το συνηθίσω. Δεν υπάρχει κάτι. Ήταν μία συζήτηση.

Τους τραυματίες: Είμαστε όλοι διαθέσιμοι. Όλοι είναι καλά. Το πλάνο θα το δείτε αύριο.

Την διοργάνωση: Νιώθω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό Champions League. Ότι έχουμε ξεπεράσει τις δυνατότητές μας. Από εδώ και πέρα θέλομε να ξανακάνουμε το ίδιο. Ότι είχαμε κάνει στην νίκη με την Λεβερκούζεν. Είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο καλά αυτό που κάναμε.

Την αποθέωση του κόσμου: Θέλω να ξεκαθαρίσω δεν το κάνω για να τραγουδά ο κόσμος. Το να βγαίνω στο γήπεδο είναι κάτι που κάνω συνέχεια. Με κάνει να ντρέπομαι (αυτή η αποθέωση). Τους ευχαριστώ πολύ.

Το σκέλος της ευστοχίας: Είναι πολύ σημαντική η ευστοχία. Υπάρχουν αγώνες όπου ο αντίπαλοι έχουν μία ευκαιρία και σκοράρουν και έτσι μπορεί να χάσεις ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η ευστοχία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Να είμαστε το ίδιο εύστοχοι για την ηρεμία και την ασφαλειά μας στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και θέλουμε να το πετυχαίνουμε.