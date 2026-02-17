Κοστίνια για τη συζήτηση στον Ρέντη: «Η θέση των παικτών είναι ο καθένας να δείξει το καλύτερο»
Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους παίκτες των Πειραιωτών πριν τον αγώνα της Τετάρτης. Ρωτήθηκε και για την κουβέντα διοίκησης - προπονητή - παικτών στον Ρέντη. Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν είπε:
Για το εάν ο αγώνας αυτός είναι η αφορμή για αγωνιστική ώθηση: Όλα τα παιχνίδια αποτελούν ευκαιρίες για καλά αποτελέσματα. Έχουμε τεράστια επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα. Έχουμε πολύ μεγάλη θέληση να νικήσουμε.
Για τον κόσμο: Πάντα για εμάς είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Πάντα είναι σημαντικοί και μας δίνουν ώθηση.
Για την Λεβερκούζεν: Γνωρίζουμε την δυσκολία του αγώνα. Είναι μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι εύκολο αλλά η προσέγγιση θα είναι ίδια. Να παίξουμε δυνατά στο γήπεδό μας.
Για το πόσο βοηθάει ο κόσμος: Ισχύει για μένα ότι για όλη την ομάδα. Η παρουσία του κόσμου και η στήριξή του μας κάνει να νιώθουμε πολύ καλύτερα.
Για τα δύο νέα πρόσωπα από την Ρίο Αβε και την προσαρμογή τους: Είμαι εδώ για να τους βοηθήσω. Μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και εύχομαι να προσαρμοστούν γρήγορα. Όλη η ομάδα είναι εδώ για αυτούς.
Για το εάν υπάρχει διαφορά: Όλα τα παιχνίδια τα προετοιμάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Ίσως αλλάζει η νοοτροπία. Ίσως η διοργάνωση μας αναγκάζει απέναντι στις τεράστιες ομάδες. Όμως γνωρίζουμε τις ευθύνες μας απέναντι σε κάθε αντίπαλο.
Για την συζήτηση προέδρου - προπονητή - παικτών στον Ρέντη: Η θέση των παικτών είναι ο καθένας να δείξει τον πιο καλό εαυτό. Να δείξει το καλύτερο. Έχουμε μεγάλη θέληση να αφήσουμε πίσω μας το τι έγινε με τα τελευταία αποτελέσματα και να προχωρήσουμε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.