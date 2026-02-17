Κοστίνια για τη συζήτηση στον Ρέντη: «Η θέση των παικτών είναι ο καθένας να δείξει το καλύτερο»

Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ έδωσε το στίγμα του για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν.

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους παίκτες των Πειραιωτών πριν τον αγώνα της Τετάρτης. Ρωτήθηκε και για την κουβέντα διοίκησης - προπονητή - παικτών στον Ρέντη . Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν είπε:

Για το εάν ο αγώνας αυτός είναι η αφορμή για αγωνιστική ώθηση: Όλα τα παιχνίδια αποτελούν ευκαιρίες για καλά αποτελέσματα. Έχουμε τεράστια επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα. Έχουμε πολύ μεγάλη θέληση να νικήσουμε.

Για τον κόσμο: Πάντα για εμάς είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Πάντα είναι σημαντικοί και μας δίνουν ώθηση.

Για την Λεβερκούζεν: Γνωρίζουμε την δυσκολία του αγώνα. Είναι μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι εύκολο αλλά η προσέγγιση θα είναι ίδια. Να παίξουμε δυνατά στο γήπεδό μας.

Για το πόσο βοηθάει ο κόσμος: Ισχύει για μένα ότι για όλη την ομάδα. Η παρουσία του κόσμου και η στήριξή του μας κάνει να νιώθουμε πολύ καλύτερα.

Για τα δύο νέα πρόσωπα από την Ρίο Αβε και την προσαρμογή τους: Είμαι εδώ για να τους βοηθήσω. Μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και εύχομαι να προσαρμοστούν γρήγορα. Όλη η ομάδα είναι εδώ για αυτούς.

Για το εάν υπάρχει διαφορά: Όλα τα παιχνίδια τα προετοιμάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Ίσως αλλάζει η νοοτροπία. Ίσως η διοργάνωση μας αναγκάζει απέναντι στις τεράστιες ομάδες. Όμως γνωρίζουμε τις ευθύνες μας απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Για την συζήτηση προέδρου - προπονητή - παικτών στον Ρέντη: Η θέση των παικτών είναι ο καθένας να δείξει τον πιο καλό εαυτό. Να δείξει το καλύτερο. Έχουμε μεγάλη θέληση να αφήσουμε πίσω μας το τι έγινε με τα τελευταία αποτελέσματα και να προχωρήσουμε.