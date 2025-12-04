Μια κλωτσιά στην καρδάρα

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη διαφαινόμενη απώλεια της τετράδας και το δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι που ο Άρης δέχεται γκολ στην τελευταία φάση.

Ναι, και απέναντι στην ΑΕΛ η τελευταία φάση ήταν, λόγω όμως του χρόνου που χρειάστηκε για την εξακρίβωση της φάσης, μεγεθύνθηκε το διάστημα των καθυστερήσεων και ως απομηχανής θεός εμφανίστηκε ο Ντούντου. Και χθες, με τον ΠΑΟΚ, η τελευταία φάση ήταν πάλι, αυτή επιβεβαίωσε εκκωφαντικά τα αργά αντανακλαστικά σε συνδυασμό με την έλλειψη ποδοσφαιρικής εξυπνάδας. Στα τελειώματα των αγώνων οι μπάλες δεν παραμένουν «ζωντανές». Νόμος.

Ο Άρης σκοντάφτει στις λεπτομέρειες και μετρά απώλειες σαν αυτή της (διαφαινόμενα) απευθείας πρόκρισης στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Το 1-0 τον έστελνε στην 4αδα. Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη, κατά πάσα πιθανότητα, τον εντάσσει στις ομάδες που θα παίξουν Play off. Και σε μία φάση όπου όλα έγιναν λάθος. Από την αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης και την κακή τοποθέτηση του Άλβαρο έως το διώξιμο της μπάλας από τον Λίντσεϊ Ροζ, μέχρι και τα ανάποδα φάλτσα που πήρε αυτή στην κόντρα με το πόδι του Τεχέρο για να στρωθεί στον σκόρερ του ΠΑΟΚ. Η τύχη, ουδέποτε ήταν σύμμαχος αυτής της ομάδας.

Ο Άρης δεν έκανε σπουδαίο παιχνίδι, ωστόσο, τακτικά ήταν άρτιο και σωστά δομημένο. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρώτο 20λεπτο όπου ο Αθανασιάδης κατάφερε εν τέλει να κρατήσει την ομάδα του μέσα από τη δυσκολία του Φρίντεκ στην αντιμετώπιση του Ντεσπότοφ, απέκρουσε και το πέναλτι. Ο Άρης σημάδεψε τα ανεβάσματα του Ραχμάν Μπάμπα και πήγε σε μεγάλες μπαλιές προς τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος φούσκωσε έως και μπαλόνια από την πτέρυγά του, στην οποία σύγκλινε και ο Φρέντρικ Γένσεν. Αν ήταν εύστοχες και οι παράλληλες πάσες, το γκολ θα ερχόταν νωρίτερα. Κι όταν ήρθε, ακυρώθηκε επειδή 13’’ πριν την επίτευξή του ο Γένσεν είχε κάνει επαφή όντας εκτεθειμένος. Αυτό του Ντούντου στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους μετουσίωσε τον υποδειγματικό τρόπο επιθετικής μετάβασης. Πεδίο δημιουργίας, και πάλι η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ.

Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι παίχθηκε με τους κανόνες του Άρη. Βούτυρο στο ψωμί του Μανόλο Χιμένεθ. Η έξυπνη πίεση παράλληλα της κάλυψης χώρων ουσιαστικά εκμηδένισε το δημιουργικό παιχνίδι του αντιπάλου ο οποίος απείλησε μόνο στην εκτέλεση φάουλ του Ντεσπότοφ. Προσωπικά δεν είδα άλλες ευκαιρίες. Στο ίδιο διάστημα δεν αξιοποιήθηκαν οι χώροι που βρέθηκαν στο γήπεδο καθώς η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ συνέχιζε να χωλαίνει. Στον τομέα της δημιουργίας, καθοριστική στιγμή για τον Άρη ήταν αυτή της αντικατάστασης του Φρέντρικ Γένσεν. Ο Φινλανδός είχε κάνει υπέροχο παιχνίδι και ο Ούρος Ράτσιτς δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει καθότι έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ίσως θα μπορούσε να είχε κατέβει μέτρα στο γήπεδο, προφανώς όμως ο Χιμένεθ δεν ήθελε να δώσει περισσότερο κατέβασμα στους κεντρικούς αμυντικούς του αντιπάλου.

Η κουβέντα για τη διαιτησία αποτελεί αναπόσπαστο θέμα συζήτησης μετά από αυτά τα παιχνίδια. Η ΕΠΟ δεν δικαιώθηκε για την επιλογή Έλληνα διαιτητή σε παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Ο ΠΑΟΚ δεν αδικήθηκε καθώς όλες οι παρεμβάσεις από VAR και AVAR ήταν υπέρ του. Συνηθισμένη και… πατροπαράδοτη η τακτική της σκόνης με φόντο το επόμενο παιχνίδι και μάλιστα σε φάσεις οι οποίες αποφασίστηκαν υπέρ του, αλλά στοιχειοθετεί χοντροκομμένη μέθοδο παραποίηση της πραγματικότητας και της ποδοσφαιρικής αλήθειας.

Υπάρχουν όμως και οι φάσεις οι οποίες δεν είναι εντός των ευθυνών του VAR. Σαν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που θα έπρεπε να είχε αντικρίσει ο νεαρός Χατσίδης καθ’ ότι πάει σε απευθείας κλάδεμα αντιπάλου σε σημείο να μην έχει καμία σημασία αν εκείνη τη στιγμή ο Άρης ήταν σε φάση μετάβασης ή όχι. Ο Χιμένεθ γκρίνιαξε για την κάρτα που δεν είδε και ο Ραχμάν Μπάμπα στην περιβόητη φάση με τον Νοά Φαντιγκά και λίγο μετά πήγε με τον αγκώνα στο πρόσωπο του Κάρλες Πέρεθ.

Πολύς λόγος γίνεται και για τις επιλογές των προπονητών στα αρχικά σχήματα με τα συνηθισμένα ανόητα συμπεράσματα. Και οι δύο καιγόντουσαν για τη νίκη αλλά Χιμένεθ και Λουτσέσκου έχουν να διαχειριστούν διαφορετικά δεδομένα. Ο πρώτος έχει εκτός πέντε πρωτοκλασάτους τραυματίες κι έχει φτάσει στο σημείο να ονειρεύεται την επιστροφή τους, κι άλλους τόσους για τους οποίους τρέμει το φυλλοκάρδι του για το ενδεχόμενο υποτροπής. Χθες (3/12) χειρουργήθηκε και ο Χαμζά Μεντίλ. Ο δεύτερος είχε τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Πέλκα αλλά στο μυαλό του κυριαρχεί η διαχείριση υλικού λόγω και του ευρωπαϊκού αγώνα με τη Λούντογκορετς. Δεν υπάρχει δηλαδή ο… ολίγον και ο πολύ ενδιαφερόμενος. Καιγόντουσαν και οι δύο.