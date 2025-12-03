Άρης - ΠΑΟΚ: Έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες του Χιμένεθ, γκολ ο Ντούντου
Από την μία εστία στην άλλη και να που ήρθε το 1-0 για τον Άρη. Ο Καμαρά δεν κατάφερε να εκτελέσει και ο Άρης με τον Πέρεθ βρέθηκε να ξεκινά τη φάση που έβγαλε τρομερή αντεπίθεση για να κάνει ο Ντούντου το 1-0. Ήταν μία επίθεση που έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες του Χιμένεθ.
Να θυμίσουμε πάντως ότι υπήρξε η χαρακτηριστική εικόνα του Ισπανού τεχνικού του Άρη που - μετά την ακύρωση του γκολ των γηπεδούχων - έδειχνε με δεικτικό τρόπο προς τους διαιτητές στο να πάνε ξανά στο VAR.
