Στο 47ο λεπτό στο Άρης - ΠΑΟΚ οι παίκτες του Χιμένεθ έβγαλαν φοβερή επίθεση για να βγει το 1-0 του Ντουντού.

Από την μία εστία στην άλλη και να που ήρθε το 1-0 για τον Άρη. Ο Καμαρά δεν κατάφερε να εκτελέσει και ο Άρης με τον Πέρεθ βρέθηκε να ξεκινά τη φάση που έβγαλε τρομερή αντεπίθεση για να κάνει ο Ντούντου το 1-0. Ήταν μία επίθεση που έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες του Χιμένεθ.

Να θυμίσουμε πάντως ότι υπήρξε η χαρακτηριστική εικόνα του Ισπανού τεχνικού του Άρη που - μετά την ακύρωση του γκολ των γηπεδούχων - έδειχνε με δεικτικό τρόπο προς τους διαιτητές στο να πάνε ξανά στο VAR.



