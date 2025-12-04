ΠΑΕ Άρης για Λανουά… «ξεπέρασες και τον ανεκδιήγητο Κλάτενμπεργκ»
Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρθηκε στον Στεφάν Λανουά τονίζοντας ότι πλέον περιμένει από τον αρχιδιαιτητή να ορίσει τον Μπεμπεκ και στο ματς της Τούμπας.
Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης απευθύνεται ονομαστικά στον Στεφάν Λανουά γράφοντας ότι… «Στεφάν Λανουά θα πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος για την αποψινή διαιτησία...
Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχεις ξεπεράσει και τον ανεκδιήγητο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.
Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ορίσεις τον Ιβάν Μπέμπεκ διαιτητή την Κυριακή στην Τούμπα.
Από εσένα τα περιμένουμε πλέον όλα…».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.