Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρθηκε στον Στεφάν Λανουά τονίζοντας ότι πλέον περιμένει από τον αρχιδιαιτητή να ορίσει τον Μπεμπεκ και στο ματς της Τούμπας.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης απευθύνεται ονομαστικά στον Στεφάν Λανουά γράφοντας ότι… «Στεφάν Λανουά θα πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος για την αποψινή διαιτησία...

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχεις ξεπεράσει και τον ανεκδιήγητο Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ορίσεις τον Ιβάν Μπέμπεκ διαιτητή την Κυριακή στην Τούμπα.

Από εσένα τα περιμένουμε πλέον όλα…».