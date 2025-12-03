Ο Άρης αντί για τη νίκη του με σκορ 1-0 επί του ΠΑΟΚ, περιορίστηκε στο τέλος στο 1-1 και παρότι βρέθηκε στην 4άδα της League Phase, πρακτικά την έχασε.

Ο Άρης έμεινε εν τέλει στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Άρης κρατούσε αρχικά τη νίκη χάρις στο γκολ του Ντούντου αλλά ο ΠΑΟΚ στο τέλος ισοφάρισε με τον Γιακουμάκη. Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ εάν νικούσε θα είχε διασφαλίσει για τα καλά την 4άδα αλλά αυτό τελικώς δεν συνέβη. Αυτό το 1-1 του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Ας δούμε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία:

Η βαθμολογία

Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9

------------------------------------------------

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας Aktor 7-4 4

11. ΠΑΟΚ 6-6 4

12. Παναιτωλικός 5-4 3

------------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-3 3

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1

17. Καβάλα 2-6 1

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Βόλος - Αιγάλεω 6-0



Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

Athens Kallithea - Καβάλα 2-1

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1

Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17.00: Ηρακλής - Παναιτωλικός

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Play - offs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό