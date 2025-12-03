Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Γιακουμάκης στο 96' ισοφάρισε σε 1-1
Ο Γιακουμάκης ισοφάρισε στο 96' σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη, έπειτα από ενέργεια του Τάισον.
Ο ΠΑΟΚ στο 96' βρήκε το γκολ ισοφάρισης κόντρα στον Άρη.
Ο Τάισον από αριστερά έκανε τη σέντρα, ο Γιακουμάκης αρχικά δεν μπόρεσε να εκτελέσει, αλλά στη συνέχεια πεσμένος με γυριστό σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
@Photo credits: eurokinissi, Ραφαήλ Γεωργιάδης
