Ο Γιακουμάκης ισοφάρισε στο 96' σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη, έπειτα από ενέργεια του Τάισον.

Ο Τάισον από αριστερά έκανε τη σέντρα, ο Γιακουμάκης αρχικά δεν μπόρεσε να εκτελέσει, αλλά στη συνέχεια πεσμένος με γυριστό σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.