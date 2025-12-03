Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O Φωτιάς σφύριξε ημίχρονο πριν τα 45'
Χωρίς σκορ (0-0) αλλά και... πρόωρα ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Συγκεκριμένα μπορεί να μη δόθηκε έξτρα χρόνος καθυστερήσεων, όμως ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς σφύριξη τη λήξη του πρώτου μέρους πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού!
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το ρολόι της Cosmote TV όταν ο ρέφερι του αγώνα σφύριξε για το ημίχρονο ήταν στο 44:39.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.