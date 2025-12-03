Ο Βασίλης Φωτιάς σφύριξε για την ανάπαυλα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά πριν τη συμπλήρωση των 45 λεπτών.

Χωρίς σκορ (0-0) αλλά και... πρόωρα ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα μπορεί να μη δόθηκε έξτρα χρόνος καθυστερήσεων, όμως ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς σφύριξη τη λήξη του πρώτου μέρους πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού!

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το ρολόι της Cosmote TV όταν ο ρέφερι του αγώνα σφύριξε για το ημίχρονο ήταν στο 44:39.