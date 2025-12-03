Ο Αστέρας AKTOR έκανε το... χρέος του, καθώς συνέτριψε την Ηλιούπολη στην Τρίπολη με το ευρύ 5-0 και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου.

Ο Αστέρας AKTOR ήθελε νίκη με ευρύ σκορ στην Τρίπολη επί της Ηλιούπολης και το πέτυχε. Οι Αρκάδες συνέτριψαν την 9η ομάδα της Super League 2 με 5-0, έφτασαν τους 4 βαθμούς και πλέον είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου, έχοντας όμως μειονέκτημα έδρας.

Στο 22ο λεπτό ο Γκιοακίνι έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, απέφυγε τρεις αντιπάλους και άνοιξε το σκορ. Στο 34ο λεπτό ο Φερνάντεθ έδωσε την ασίστ και ο Μούμο με πλασέ μέσα από την περιοχή διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 77' ο Εμμανουηλίδης έκανε όμορφη ατομική ενέργεια και ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 81ο λεπτό ο Μπαρτόλο σούταρε, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε και στην επαναφορά ο Οκό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στις καθυστερήσεις ο Γκιοακίνι εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σίπτσιτς και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64' Κετού), Μούμο (64' Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64' Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη (Θωμάς Γράφας): Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64' Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64' Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55' Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55' Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75' Οκό)