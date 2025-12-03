Οι επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο για τον αγώνα Κυπέλλου της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Ροτέισον από τον Αργεντινό, εκτός αποστολής Τεττέη - Παντελίδης.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο θέλησε να κρατήσει «κλειστά» τα... χαρτιά του ενόψει το ματς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή και οι επιλογές του για το ματς με την πρώην ομάδα του έιγναν γνωστές περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα, με την ανακοίνωση της ενδεκάδας.

Αναμενόμενα, ο Σέμπα προχώρησε σε ευρύ ροτέισον, όπως είχε κάνει και στο προηγούμενο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea, στο Βόλο, στο οποίο είχε αφήσει εκτός ολόκληρη την ενδεκάδα του. Μεταξύ των παικτών που άφησε εκτός ο 39χρονος κόουτς είναι οι Ανδρέας Τεττέη - Παύλος Παντελίδης.

Θυμίζουμε πως το Τριφύλλι επένδυσε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τους δυο Έλληνες επιθετικούς. Ο Τεττέη θα φορέσει τα πράσινα από τον Γενάρη, ενώ με βάση τα τωρινά δεδομένα ο Παντελίδης θα μετακομίσει στο Κορωπί από το καλοκαίρι.

Ο Λέτο άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση του ματς με τον Πανσερραϊκό. Εκτός αποστολής έμειναν ο τραυματίας Βιγιαφάνιες, ο τιμωρημένος Ρουκουνάκης και εκτός των Τεττέη - Παντελίδη για λόγους ξεκούρασης ενόψει Βόλου οι Ραμίρεζ, Σιμόν και Πόκορνι.

Η σύνθεση της Κηφισιάς: Ξενόπουλος - Σμπώκος, Σόουζα, Μποτία, Μαϊντάνα - Ντίας, Αμανί - Σόουζα, Πατήρας, Τζίμας - Χριστόπουλος

Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο είναι οι: Ρόμπερτς, Χουχούμης, Πέτκοφ, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος, Πόμπο, Ρούμπεν, Εσκιβέλ, Αντόνισε, Μούσιολικ, Λαρουσί