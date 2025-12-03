Ο Φίλι Μπαΐνοβιτς βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Χρήστου Κόντη για το ματς Κυπέλλου του ΟΦΗ με την ΑΕΚ, στην επανεμφάνιση του σε επίσημο ματς μετά από 375 μέρες.

Μεγάλη ημέρα για τον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς. Ο Σέρβος χαφ είχε υποστεί ρήξη χιαστού στον αγώνα πρωταθλήματος του ΟΦΗ με την Athens Kaliithea στο «Γέντ Κουλέ» στις 23 Νοεμβρίου του 2024 και έπειτα από 375 ημέρες επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι, καθώς ο Χρήστος Κόντης του έδωσε φανέλα βασικού στο ματς με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, γαι την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 29χρονος μέσος προπονείται σε φουλ ρυθμούς εδώ και μήνες, είχε μπει σε αποστολής χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί, ενώ έχει αγωνιστεί και σε φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, όμως πλέον ο προπονητής του έκρινε πως είναι έτοιμος να πάρει τα πρώτα του λεπτά σε επίσημο ματς. Φυσικά πρόκειται για σημαντική εξέλιξη τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον Κόντη, ο οποίος έχει πλέον μια έξτρα λύση για τη μεσαία γραμμή.

Ο τεχνικός των Κρητικών παρέταξε τον Όμιλο στη Νέα Φιλαδέλφεια σε διάταξη 4-4-2. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τον Ανδρούτσο δεξί μπακ, τον Λέουις αριστερά και τους Κρίζμανιτς - Κωστούλα στόπερ. Μπαΐνοβιτς χαφ με παρτενέρ τον αριστερό μπακ Χατζηθεοδωρίδη. Νους - Θεοδοσουλάκης εξτρέμ και Σαλσέδο - Ρακονιάτς φορ.

H σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις - Θεοδουσαλάκης, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Νους - Σαλσέδο, Ράκονιατς

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Φούντας, Γκονθάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.