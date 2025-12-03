Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΕΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το «απόλυτο» και συνάμα το βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μεταξύ τους ματς για την 4η αγωνιστική της League Phase. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την ΑΕΚ σε διάταξη 4-4-1-1. Ο Μπρινιόλι στην εστία, με τους Οντουμπάτζο, Ρέλβας, Μουκουντί και Πένραϊς στην άμυνα. Περέιρα - Γκρούγιτς δίδυμο στα χαφ, Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμης στα άκρα και ο Κοϊτά σε περιφερειακό ρόλο δίπλα στον Γιόβιτς.

Σε σχέση με το ντέρμπι της Λεωφόρου παρέμειναν στη θέση θέση τους το δίδυμο στόπερ Ρέλβας - Μουκουντί, οι ακραίοι Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμης αλλά και ο Γιόβιτς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλο φορ.

Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή της Ένωσης είναι ο 18χρονος αρισκόρερ της Κ19, Ζώης Καραργύργης και ο συνομήλικος του στόπερ, Σταύρος Ψυρόπουλος. Στον πάγκο επιστρέφει ο Γενς Γιόνσον, ενώ εκτός είναι ο τιμωρημένος Μαρίν, οι τραυματίες Πιερό, Κουτέσα, Μάνταλος, Ελίασον, Zίνι αλλά και ο Ντομαγκόι Βίντα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Οντουμπάτζο, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς - Περέιρα, Γκρούγιτς - Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης - Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς ειναι οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Ψυρόπουλος, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Καραργύρης.

H σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις - Θεοδουσαλάκης, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Νους - Σαλσέδο, Ράκονιατς

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Φούντας, Γκονθάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.