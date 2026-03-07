ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet: Το σημερινό παιχνίδι της Ένωσης live από το Gazzetta.gr
Σάββατο (07/03) και η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ανοίγει σήμερα με δύο αναμετρήσεις, με την σημαντικότερη εξ΄αυτών να είναι εκείνη της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet.
Αναλυτικότερα, η «Ένωση» θα φιλοξενήσει το απόγευμα τους «βυσσινί» με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, που θα την διατηρήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε στο ματς με τον Βόλο την περασμένη Κυριακή, θα απουσιάζει από τον πάγκο για το σημερινό παιχνίδι στην «Allwyn Arena», έχει λευκό «απουσιολόγιο» καθώς άπαντες βρίσκονται στη διάθεσή του, ενώ προσανατολίζεται και σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα στο «Πανθεσσαλικό».
Από την άλλη, το σύνολο του Σάββα Παντελίδη δεν μπορεί να βασίζεται στον Πιόνε Σίστο, καθώς ο Δανός μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και θα μείνει μια βδομάδα έξω, με στόχο φυσικά να είναι πανέτοιμος για το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Aktor.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, σε ζωντανή μετάδοση από την συχνότητα της Cosmote Sport 1, αλλά και από το Live του Gazzetta σε περιγραφή Βασίλη Μπαλατσού και σχολιασμό Γιώργου Τσακίρη.
Η μετάδοση της ημέρας
- ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet (18:00, Cosmote Sport 1)
