Τα προφίλ του επιθετικού Ζώη Καραργύρη που σκοράρει κατά ριπάς με την Κ19 και του στόπερ Σταύρου Ψυρόπουλου που είναι στον πάγκο της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς συμπεριέλαβε στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena δύο 18χρονους. Τον επιθετικό Ζώη Καραργύρη και τον κεντρικό αμυντικό Σταύρο Ψυρόπουλο, αμφότεροι από την Κ19 της Ένωσης, που βρίσκονται στον πάγκο των κιτρινόμαυρων.

Ο Καραργύρης τα... σπάει τη φετινή σεζόν με την Κ19 της ΑΕΚ καθώς μετράει 13 γκολ σε δέκα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο 18χρονος φορ υπέγραψε το καλοκαίρι που μας πέρασε στους κιτρινόμαυρους και εντάχθηκε στην ομάδα κάτω των 19 ετών της Ένωσης από την αντίστοιχη της Ουτρέχτης.

Ξεκίνησε από τον Παναργειακό και η ικανότητά του στο σκοράρισμα τράβηξε τα βλέμματα της ολλανδικής ομάδας. Δοκιμάστηκε, έπεισε τους ανθρώπους της Ουτρέχτης και το καλοκαίρι του 2023 ενσωματώθηκε στην Κ17 του συλλόγου με την οποία σκόραρε 13 τέρματα σε 23 συμμετοχές. Το επόμενο καλοκαίρι ανέβηκε στην Κ19 της Ουτρέχτης, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν που μας πέρασε, όταν και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα και να υπογράψει στην ΑΕΚ.

Ο Ψυρόπουλος, όπως προαναφέραμε, είναι επίσης μέλος της Κ19 της ΑΕΚ. Αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Ένωσης και είναι βασικότατος στην ομάδα κάτω των 19 ετών των κιτρινόμαυρων από την περσινή σεζόν. Ο 18χρονος στόπερ μετράει συνολικά 45 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει και δύο τέρματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καραργύρης μπαίνει για δεύτερη φορά σε αποστολή της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω, χωρίς να χρησιμοποιηθεί.