Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σύρο για την 4η αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στην τοπική Ελλάς, την οποία οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 5-2 στο Δημοτικό Στάδιο της Ερμούπολης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιουσούφ Γιαζίτσι που είχε δύο γκολ και μία ασίστ και έκαναν το 3x3 στον θεσμό.

Έτσι έπαιξαν

Η Ελλάς Σύρου παρατάχθηκε με τον Γκίνη στην εστία και τους Προβυδάκη, Σταματούλλα, Γώγο και Γαρουφαλιά στην τετράδα της άμυνας. Ο Νάτσος με τον Ζαφείρη και τον Σαντάνα ήταν στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Μπάμπη και τον Κάλο ως εξτρέμ και τον Βερνάρδο στην κορυφή.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε τον Μπότη στην εστία και τους Κοστίνια, Μάνσα, Καλογερόπουλο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Ο Νασιμέντο μοιράστηκε τη μεσαία γραμμή με τον Σιπιόνι ενώ ο Καμπελά και ο Γιαζίτσι κινήθηκαν στα δύο άκρα της επίθεσης, έχοντας στην κορυφή τους Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.

Φάσεις, δοκάρια και τελικά το γκολ από τον Γιαζίτσι!

Ο Ολυμπιακός έδειξε από την αρχή τη διαφορά επιπέδου κόντρα στην Ελλάδα Σύρου και είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με την πρώτη ευκαιρία να είναι στο 6ο λεπτό με τον Ρεμί Καμπελά να πιάνει ένα ωραίο σουτ μέσα στην περιοχή μετά τη σέντρα του Νασιμέντο, ωστόσο ο Γάλλος είδε την μπάλα να «γλύφει» το οριζόντιο δοκάρι.

Ίδια κατάληξη σχεδόν είχε και το σουτ του Γιάρεμτσουκ στο 15ο λεπτό. Ο Ουκρανός φορ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έκανε ένα δυνατό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Γκίνη, με το 0-0 να παραμένει. Ο Κοστίνια είχε σπουδαία ευκαιρία από κοντά στο 23' χωρίς να βρει εστία ενώ ο Γιαζίτσι είδε το σουτ του να σταματάει στον αντίπαλο πορτιέρε στο 24'.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το γκολ ήρθε τελικά με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μετά από ωραία κομπίνα στο κόρνερ μεταξύ Νασιμέντο και Καμπελά, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό πλασέ και κόντρα στον Γώγο, άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Δυναμικό ξεκίνημα στο β' μέρος και ιστορικό γκολ για τους γηπεδούχους

Στα πρώτα πέντε λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου οι δύο ομάδες κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Αρχικά στο 48ο λεπτό, ο Γιαζίτσι από εκτελεστής έγινε... σερβιτόρος και έστρωσε στον Ταρέμι για να νικήσει τον Γκίνη με προβολή από κοντά για το 0-2.

Η απάντηση της Ελλάδας Σύρου ήταν άμεση καθώς τρία λεπτά μετά, βρήκε ένα ιστορικό γκολ για τον σύλλογο. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Καλογερόπουλος έπιασε την κεφαλιά αλλά άθελά του την έστειλε στα δίχτυα του Μπότη μειώνοντας σε 1-2 για τους Νησιώτες.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες ανέβασαν ξανά τον ρυθμό τους και είχαν καλές στιγμές απέναντι στην αντίπαλη εστία όμως ο Γκίνη ήταν σε ετοιμότητα.

«Μαγεία» από Νασιμέντο και Ταρέμι για το 3-1 του Γιαζίτσι και εκ νέου μείωση με Βερνάρδο!

Τελικά η πίεση απέδωσε καρπούς. Συγκεκριμένα στο 61ο λεπτό, ο Νασιμέντο συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Ταρέμι, οι δυο τους έκρυψαν την μπάλα και ο Γιαζίτσι με δυνατό πλασέ στα όρια της περιοχής δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης για το 3-1 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Αν και ο Ολυμπιακός έδειχνε να ελέγχει το ματς, η Ελλάς Σύρου μείωσε εκ νέου. Συγκεκριμένα, ο Προβυδάκης βρήκε στον κενό χώρο τον Βερνάρδο, εκείνος έφυγε στην πλάτη του Καλογερόπουλου και εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Μπότη, κάνοντας εξαιρετική λόμπα για το 2-3 στο 77'.

Οι γηπεδούχοι πάλεψαν να βρουν και το γκολ προς την ισοφάριση αλλά η είσοδος των Ελ Καμπί, Στρεφέτσα και Ροντινέι έδωσε νέα πνοή στην επιθετική λειτουργεία των Πειραιωτών.

Ο Γιάρεμτσουκ το έψαξε, το βρήκε, καθάρισε τη νίκη και... 5άρα με Ελ Καμπί!

Στο 83ο λεπτό, ο Ολυμπιακός αναπτύχθηκε εντυπωσιακά με τον Γιαζίτσι να βρίσκει τον Στρεφέτσα, εκείνος κουβάλησε από τα αριστερά, έδωσε στον Ροντινέι και έπειτα από εξαιρετική σέντρα, ο Γιάρεμτσουκ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 4-2.

Όπως ήταν λογικό μετά από αυτό, ο ρυθμός έπεσε και ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος άρχοντας του αγωνιστικού χώρου, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να μπαίνει στο... πάρτι. Συγκεκριμένα στο 90+1' ο Μαροκινός φορ εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Στρεφέτσα και με σουτ με τη μία έστειλε την μπάλα στο... παραθυράκι του Γκίνη για το 5-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Νάτσος (7΄ Γιάκος), Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Ντέιβιντ (62΄ Νίνο), Μπάμπης, Καλός (46΄ Κόλα), Βερνάρδος.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (68΄ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάντσα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιασίτζι, Ταρέμι (68΄ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ