Μετά από δύο δοκάρια, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Ελλάδα Σύρου χάρη στον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Στο πρώτο ημίωρο ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος από την Ελλάδα Σύρου και μετά από ευκαιρίες και δύο δοκάρια, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη στον Γιαζίτσι .

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ήταν ο τελικός αποδέκτης από την εξαιρετική κομπίνα στο κόρνερ, όπου ο Νασιμέντο έδωσε πάσα συρτά παράλληλα με το δοκάρι στον Καμπελά, εκείνος γύρισε στα όρια της περιοχής και ο 29χρονος ποδοσφαιριστής με πλασέ και την μπάλα να κοντράρει στον Γώγο, έκανε το 0-1 στο 25ο λεπτό.