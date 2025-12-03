Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Εξαιρετική «κομπίνα» και γκολ από τον Γιαζίτσι!
Στο πρώτο ημίωρο ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος από την Ελλάδα Σύρου και μετά από ευκαιρίες και δύο δοκάρια, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη στον Γιαζίτσι.
Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ήταν ο τελικός αποδέκτης από την εξαιρετική κομπίνα στο κόρνερ, όπου ο Νασιμέντο έδωσε πάσα συρτά παράλληλα με το δοκάρι στον Καμπελά, εκείνος γύρισε στα όρια της περιοχής και ο 29χρονος ποδοσφαιριστής με πλασέ και την μπάλα να κοντράρει στον Γώγο, έκανε το 0-1 στο 25ο λεπτό.
