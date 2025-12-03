Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Γιώργος Πρίντεζης
Μια ιδιαίτερη στιγμή είχαμε στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12), πριν τη σέντρα του σημαδιακού ματς της Ελλάς Σύρου με τον Ολυμπιακό.
Η «γαλανόλευκη» είχε προσκαλέσει για το παιχνίδι το αγαπημένο παιδί του νησιού, τον Γιώργο Πρίντεζη, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία των Πειραιωτών.
Σε αυτή την πραγματικά άξια αναφοράς στιγμή, ο «Πριντ» βραβεύτηκε από τη διοίκηση της Ελλάς, δηλαδή τους ανθρώπους του τόπου καταγωγής του, για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα.
Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε η κίνηση αυτή να γίνει στο ιστορικό παιχνίδι για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, απέναντι στην ομάδα που ο Πρίντεζης υπηρέτησε και αγάπησε όσο καμία άλλη.
Σημειώνεται πως τιμητική πλακέτα έλαβε και ο αντιπρόεδρος των Ερυθρολεύκων, Κώστας Καραπαπάς.
Κώστας Καραπαπάς και Γιώργος Πρίντεζης συναντήθηκαν στη Σύρο πριν το ματς με την Ελλάς#olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/URpJA9nJfi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.