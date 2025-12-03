Η Ελλάς Σύρου βράβευσε τον Γιώργο Πρίντεζη πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος.

Μια ιδιαίτερη στιγμή είχαμε στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12), πριν τη σέντρα του σημαδιακού ματς της Ελλάς Σύρου με τον Ολυμπιακό.

Η «γαλανόλευκη» είχε προσκαλέσει για το παιχνίδι το αγαπημένο παιδί του νησιού, τον Γιώργο Πρίντεζη, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία των Πειραιωτών.

Σε αυτή την πραγματικά άξια αναφοράς στιγμή, ο «Πριντ» βραβεύτηκε από τη διοίκηση της Ελλάς, δηλαδή τους ανθρώπους του τόπου καταγωγής του, για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε η κίνηση αυτή να γίνει στο ιστορικό παιχνίδι για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, απέναντι στην ομάδα που ο Πρίντεζης υπηρέτησε και αγάπησε όσο καμία άλλη.

Σημειώνεται πως τιμητική πλακέτα έλαβε και ο αντιπρόεδρος των Ερυθρολεύκων, Κώστας Καραπαπάς.