Η αξία του Κυπέλλου και (ή) η προνομιούχος τρίτη θέση

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα φετινά ελληνικά εισιτήρια για την ευρωπαϊκή σεζόν 2026-27 και εξηγεί γιατί ο θεσμός του Κυπέλλου θα αποτελέσει το αποκλειστικό κριτήριο…

Χωρίς να έχει ακόμα πλήρως εκτιμηθεί το εγχείρημα του νέου φορμάτ διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας είναι δεδομένο ότι ο εφετινός θεσμός της δεύτερης εγχώριας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αυτό γιατί οδηγεί με ασφάλεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase είτε του Europa ή του Conference League!

O κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί -ως προς την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν και με τη χώρα μας να συμμετέχει από τη 12 η θέση την οποία κατέκτησε πέρυσι- ότι παίρνει το δεύτερο καλύτερο από τα συνολικά πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια, μετά από αυτό του πρωταθλητή!

Μπορεί ο δεύτερος του πρωταθλήματος να έχει την ευκαιρία του για τη League Phase του Champions League με το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για την κορυφαία διοργάνωση, αλλά η 12 η θέση στο UEFA ranking δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι και πέρυσι το καλοκαίρι.

Θα είναι αναγκασμένος να ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών στα τέλη Ιουλίου και με τρεις προκριματικούς μπροστά του

μέχρι τη League Phase του Champions League. Στα υπέρ του βεβαίως το ότι αν καταφέρει να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό, τότε από τα τέλη Ιουλίου θα

γνωρίζει ότι έχει εξασφαλισμένη μίνιμουμ τη συμμετοχή στη League Phase του Europa, ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό…

Ο Κυπελλούχος; Θα πληροφορηθεί στις αρχές Αυγούστου τον αντίπαλο ή πιθανότατα το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα πλέι οφ του Europa League και θα παίξει το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς ένα μήνα αργότερα σε σχέση με τον… δεύτερο, στις 20 Αυγούστου με ρεβάνς στις 27 Αυγούστου, στις ημερομηνίες δηλαδή που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για την εκκίνηση του πρωταθλήματος της Super League!

Aν καταφέρει να προκριθεί, θα μετάσχει στη League Phase του Europa League, αν δεν τα καταφέρει τον περιμένει μία εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του

Conference League!

Πρόκειται στην ουσία για το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή, μετά από αυτό του πρωταθλητή, που όποιος κι αν είναι (ακόμα δηλαδή κι

αν δεν εξυπηρετηθεί από τον υψηλό ευρωπαϊκό του συντελεστή κάτι που μπορεί να συμβεί με μεγάλες πιθανότητες για τον Ολυμιπιακό και υπό προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ) θα ξεκινήσει από τα πλέι οφ των προκριματικών της διοργάνωσης.

Η προνομιούχος 3 η θέση

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, λόγω ακριβώς του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού εισιτηρίου, να γίνει ιδιαίτερα ελκυστική η διεκδίκηση της τρίτης θέσης στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος της Super League!

Γιατί;

Πολύ απλά γιατί αν ο Κυπελλούχος Ελλάδος 2026 είναι ο πρώτος, ο δεύτερος ή φυσικά και ο… τρίτος της τελικής βαθμολογίας, κάτι που σαφώς συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες μαθηματικά, τότε το προνομιακό εισιτήριο θα καταλήξει στα χέρια του τρίτου της βαθμολογίας της Super League. Για να μην ισχύσει αυτό θα πρέπει ο Κυπελλούχος Ελλάδας να είναι ομάδα, που θα τερματίσει από την τέταρτη θέση και κάτω.

Και αυτό είναι κάτι που θα προσδώσει και μεγάλο ενδιαφέρον στα εφετινά πλέι οφ, αφού ο Κυπελλούχος Ελλάδας θα έχει γίνει γνωστός πριν από τη διεξαγωγή τους…

Και είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι σε κάθε πιθανό ενδεχόμενο με τον κάτοχο του Κυπέλλου Ελλάδας ο τρίτος του πρωταθλήματος της Super League θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Με μία μεγάλη διαφορά όμως…

-Αν ο τρίτος του πρωταθλήματος έχει κατακτήσει και το Κύπελλο ή αν ο Κυπελλούχος είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος των πλέι οφ, τότε το εισιτήριο που θα έχει στα χέρια του θα είναι το προνομιακό με εκκίνηση από τα πλέι οφ των προκριματικών του Europa League

-Aν Κυπελλούχος Ελλάδας είναι ομάδα που στην τελική βαθμολογία τερματίσει από την τέταρτη θέση και κάτω, τότε ο τρίτος της βαθμολογίας θα συμμετάσχει μεν στο

Europa League, αλλά θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό με υποχρέωση τριών σερί προκρίσεων για τη League Phase του Europa ή για δυο στις τρεις

προκρίσεις προκειμένου να μετάσχει μίνιμουμ στη League Phase του Conference

League…

Σε κάθε περίπτωση ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας θα αποτελέσει το βαρόμετρο της εφετινής σεζόν ως προς τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια και θα φτιάξει ή θα… χαλάσει το καλοκαίρι των Ευρωπαίων, αφήνοντας ανεπηρέαστους μόνο τους δύο πρώτους της βαθμολογίας!

Το πέμπτο και τελευταίο ελληνικό εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026-27 περιλαμβάνει συμμετοχή στο Conference League με την παραδοσιακή εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό και το αναγκαστικό δύο στα δύο που έχει γίνει μόλις δύο φορές από τις ομάδες μας (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) στα πέντε χρόνια της διοργάνωσης…