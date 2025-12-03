Σκέψεις για... γενναίο ροτέισον από Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να κάνει σαρωτικές αλλαγές στην ενδεκάδα για τον αγώνα Κυπέλλου με την Κηφισιά, όπως είχε συμβεί και στο εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά (19:30-Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος θέλοντας να κάνουν το 3/3 μ' ένα καλό σκορ για να βελτιώσουν και την διαφορά των γκολ τους ώστε να διεκδικήσουν μία θέση στην προνομιούχα πρώτη τετράδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να ξεκουράσει τους Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια και Τετέ ενώ παράλληλα δεν θα έχει τον τιμωρημένο Τουμπά, που αποβλήθηκε στο ματς με την ΑΕΚ, αλλά και τους τραυματίες Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες και Κυριακόπουλο.

Οι απουσίες αυτές, υποχρεωτικές και μη, προμηνύουν την ύπαρξη αρκετών αλλαγών στην ενδεκάδα των «πρασίνων», με τον Ισπανό τεχνικό να αναμένεται να κάνει εκτεταμένο ροτέισον αντίστοιχο με εκείνο που είχε πραγματοποιήσει στο προηγούμενο ματς Κυπέλλου ενάντια στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι μικροί, ο Ταμπόρδα και ο Ντέσερς

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να επιστρέψει στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις και το 4-3-3. Ο 65χρονος προπονητής του «τριφυλλιού» αναμένεται να δώσει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Κότσαρη, ο οποίος έκανε ντεμπούτο την φετινή σεζόν στο ματς με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, όταν τραυματίστηκε ο Λαφόν.

Στην τετράδα της άμυνας θα βρεθεί δεδομένα ο Ίνγκασον, έχοντας πιθανότατα δίπλα του τον Φικάι για να εξυπηρετηθεί και ο κανονισμός για τους νέους παίκτες. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Κώτσιρας αναμένεται να επιστρέψει στην βασική ενδεκάδα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ενώ στο αριστερό άκρο θα παίξει ο Μλαντένοβιτς.

Στην μεσαία γραμμή ο Σιώπης θα παίξει στο «6» απόντως του Τσιριβέγια ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο που θα βρεθούν μπροστά του με τους Μπρέγκου και Ταμπόρδα να είναι εκείνοι που έχουν το προβάδισμα.

Στα «φτερά» της επίθεσης, δεδομένου πάντα του φρεσκαρίσματος που θέλει να κάνει ο Ισπανός κι έχοντας αφήσει ήδη εκτός αποστολής τον Τετέ, ο Μαντσίνι πιθανότατα θα παίξει στα δεξιά ενώ στα αριστερά ίσως δούμε μία έκπληξη με τον Μπόκο να παίρνει φανέλα βασικού για πρώτη φορά.

Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί λογικά ο Σίριλ Ντέσερς για να πάρει λεπτά συμμετοχής τώρα που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.