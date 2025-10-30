Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τον Άρη που πήρε ουσία απέναντι στο Αιγάλεω αλλά σκόνταψε στον τομέα των εντυπώσεων καθώς επίσης και για τον προφανέστατο φόβο που φαίνεται στις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών του στη διάρκεια των αγώνων.

Το αίσθημα της ετοιμότητας είναι σπουδαίο στην ψυχολογία και αυτοπεποίθηση κάθε επαγγελματία αθλητή. Αυτό το απλό και συνάμα σημαντικότατο… «νιώθω καλά», που λένε, συνήθως όμως περνά σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα διότι προτεραιότητα δίνεται σε άλλα πράγματα. Αυτό το «νιώθω καλά» φέτος δεν βγήκε από τα χείλη κανενός εκ των ποδοσφαιριστών του Άρη. Πιο χαρακτηριστική εικόνα ήταν αυτή του Τάσου Δώνη μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό τη στιγμή των δηλώσεών του στο συνδρομητικό κανάλι. Η έκφραση του προσώπου του φανέρωσε ένα παιδί το οποίο περισσότερο προσευχόταν να μην τραυματιστεί ξανά, βγάζοντας παράλληλα τα εσώψυχά του.

Το «νιώθω καλά» είναι σπουδαίο στη συμπεριφορά ενός αθλητή. Από την καθημερινότητα και την πίεση που θα βάλει στον εαυτό του ανεβάζοντας εντάσεις στις προπονήσεις έως και τις αντιδράσεις του στη διάρκεια των αγώνων. Διαμορφώνει τον βαθμό μαχητικότητας του και τις αποφάσεις του. Αν θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά ή θα κυριευτεί από δεύτερες σκέψεις πριν καταλήξει στην απόφαση του… «άσε καλύτερα». Είναι το αίσθημα της αυτοπροστασίας το οποίο υποσυνείδητα αναπτύσσεται και τελικώς απλώνεται επικινδύνως.

Τα παραπάνω δεν στοιχειοθετούν δικαιολογίες. Ίσα-ίσα που όταν μια ομάδα μαστίζεται από τραυματισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως, κάτι δεν κάνει καλά ή μάλλον, κάτι δεν είχε κάνει καλά. Είναι και ζήτημα επιλογών. Όταν αποκτάς έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το μητρώο ισοδυναμεί (σε όγκο) με αυτό της… Ζ’ εφορίας Θεσσαλονίκης, φταις εσύ που πήρες το ρίσκο. Ας πρόσεχες.

Είναι όμως και μια πραγματικότητα η οποία έρχεται αναπόφευκτα, πολλώ δε μάλλον όταν σε υποχρεώνουν να παίξεις σε χωράφια. Δυστυχώς κι αυτή η ΕΠΟ αποδεικνύεται ανίκανη στην αναβάθμιση του Κυπέλλου Ελλάδας. Σαν τον/την υπάλληλο ζαχαροπλαστείου «αμπάλαρε» το κουτί με εντυπωσιακές κορδέλες μέσω της αλλαγής του συστήματος διεξαγωγής αλλά δεν προχώρησε σε αυτοψία των γηπέδων. Κι ενώ είχε στη διάθεσή της πάνω από δύο μήνες για να βρει ένα γήπεδο της προκοπής μη παίζοντας με την υγεία των ποδοσφαιριστών, Αιγάλεω και τον Άρη να παίξουν στο χωράφι της Καρδίτσας. Ντροπή. Συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν οι τραυματισμοί (τουλάχιστον) τριών παικτών. Δύο του Άρεως κι ενός του Αιγάλεω. Θλίψη. Το λιγότερο που οφείλει να κάνει κάθε διοργανώτρια αρχή είναι η διαφύλαξη της υγείας των αθλητών ως προς τον τομέα που είναι υπεύθυνη. Δεν το κάνει συστηματικά με θύματα τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Όπως έγινε εξάλλου και στο Αιγάλεω-ΑΕΚ.

Αγωνιστικά, ο Άρης νίκησε γιατί έκανε σωστή χρήση των στατικών φάσεων. Έχοντας μπόλικη τσαπατσουλιά αλλά και αστοχία στην εξέλιξη των φάσεων και στις αμέτρητες φορές που είχε τις προϋποθέσεις για ένα εύκολο απόγευμα. Αντί να τελειώσει το παιχνίδι από νωρίς, χρειάστηκε και η τύχη στις αρχές του δεύτερου μέρους για να αποφευχθεί το «κάζο» στη διπλή στιγμή του Αιγάλεω με τα δοκάρια. Έχουμε συμβιβαστεί (και) φέτος ότι έτσι θα πάει (και) η φετινή χρονιά.

Φάνηκε ξεκάθαρα από τη διαχείριση ότι ο Μανόλο Χιμένεθ είχε το νου του στην υγεία των ποδοσφαιριστών μαζί με το (τουλάχιστον) +2 το οποίο διατηρεί την ομάδα του σε θέση διεκδίκησης της τετράδας. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι φαβορί για την κατάληψη αυτής κι ας βρίσκεται εντός αυτής. Ήδη έχει μειονέκτημα στα τέρματα και στις αρχές του Δεκέμβρη θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ ο οποίος – είναι πιθανό – να παίζει την πρόκρισή του. Ο Λεβαδειακός ίδιους βαθμούς και έχει καλύτερη αναλογία τερμάτων και θα παίξει με τη Μαρκό. Ο Ολυμπιακός έχει δύο εύκολα παιχνίδια και σίγουρα στο +/- των γκολ θα είναι ψηλά. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά και την Καβάλα η οποία απόγευμα διώχνει παίκτες, βράδυ τους επαναφέρει και γενικώς βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση. Η ΑΕΚ έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Άρη και θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ. Συνεπώς, η τετράδα δεν προϋποθέτει απλά νίκη επί του ΠΑΟΚ αλλά είναι πιθανό και το κάτι παραπάνω.

Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη», προηγείται η καταμέτρηση των διαθέσιμων. Μεντίλ και Δώνης σίγουρα δεν είναι σ’ αυτή τη λίστα. Προφανώς αυτή έχει κι άλλα ονόματα. Έχει ενδιαφέρον η τακτική προσέγγιση του αγώνα από τον Μανόλο Χιμένεθ. Μετά την τριάδα στη Λιβαδειά, ο Ισπανός απέδειξε ότι, είναι ικανός για κάθε τακτική αλλαγή εάν κι εφόσον κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες.