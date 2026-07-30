Ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από το επίπεδο ανταπόκρισης των παικτών του στις τακτικές ανάγκες στη νίκη επί της Μόντσα.

Ο Άρης επικράτησε με 1-3 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία και ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του. «Νομίζω ότι κάναμε ακριβώς τα ίδια που κάναμε απέναντι στην Αταλάντα με τη διαφορά ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έδειξε εξαιρετικά πράγματα απέναντι στη Γαλατάσαραι. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγαλύτερος. Θέλουμε τέτοια φιλικά. Αυτά που κάναμε σε άμυνα και επίθεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο (αν και τα παιδιά που έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο είχαν ίδια αγωνιστική ταυτότητα), ήταν αυτό που πρέπει και θέλουμε συνεχίσουμε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα μέσα της διαδρομής για να κάνουμε αυτό που θέλουμε και με στόχο να παρουσιαστούμε έτοιμοι».

Ο προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για το αν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο εξέλιξης της προετοιμασίας. «Είμαι ικανοποιημένος υπό την έννοια ότι αυτά που δουλεύουμε, ως συνέχεια της περσινής σεζόν, τα βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Την αγωνιστικότητα, την πειθαρχία και την ισορροπία μεταξύ αμυντικού και επιθετικού τομέα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Βρίσκουμε εύκολα δίχτυα κι αυτό είναι σημαντικό για μένα γιατί έχω υποσχεθεί ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Παράλληλα δοκιμάζουμε πράγματα, πέραν του build up, καθώς θέλουμε να πηγαίνουμε πιο άμεσα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εκτός από τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, είναι φανερό ότι υπάρχει ποιότητα για να συνεργαστούν οι παίκτες μεταξύ τους και να πετυχαίνουν όμορφα γκολ».

Σε επιμέρους ερώτηση για τους νεαρούς παίκτες αλλά και για τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στο δεύτερο μέρος απάντησε ότι…«υπηρέτησαν το πλάνο που έχουμε σαν ομάδα. Το ευτύχημα για μας είναι το επίπεδο ανταπόκρισής τους στην αγωνιστική ταυτότητά μας και με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο ότι δεν παρεκκλίνουν από αυτό που θέλουμε. Χρειαζόμαστε τα νέα παιδιά, γι’ αυτόν τον λόγο δίνουμε αγωνιστικό χρόνο».

Ρωτήθηκε για το αν έχει αποφασίσει για τα δύο παιδιά που θα μπουν στους αγώνες του Κυπέλλου και απάντησε ότι… «δεν έχω αποφασίσει γιατί όλοι μου έχουν βάλει δύσκολα. Θα αποφασίσω αναλόγως των αγωνιστικών αναγκών». Σε ερώτηση για τον Μπασίρου και τον Παλάσιος σημείωσε ότι… «έδωσα χρόνο στον Μπασίρου… βλέπετε όμως ότι και οι δύο έχουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Δεν ήθελα να δώσω αγωνιστικό χρόνο γιατί ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει ο φόβος τραυματισμού».